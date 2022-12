Marcelo Ebrard pide piso parejo a Mario Delgado rumbo al 2024

El canciller Marcelo Ebrard entregó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, una serie de propuestas de cara a las elecciones internas para la contienda Presidencial en 2024, entre las que destaca la petición de piso parejo.

Desde Nuevo León, el funcionario federal le entregó al líder del partido una carta en la que llamó a celebrar varios debates entre corcholatas en el primer semestre de 2023, que las corcholatas renuncien a sus cargos públicos meses antes de la celebración de las encuestas para garantizar piso parejo y blindar al partido de posibles acusaciones.

También pidió una encuesta "con muestra muy amplia (como las del INEGI) como 20 mil o 30 mil cuestionarios y de preferencia con una sola pregunta", además de piso parejo en el proceso de elección interna.

En el evento, el dirigente Mario Delgado se comprometió a actuar con imparcialidad, así como a estudiar y dar pronta respuesta a los planteamientos de Marcelo.

"Lo más importante del proceso que estamos viviendo es garantizar que esto continúe, la cuarta transformación. Es claro que Morena cuenta con la preferencia de la mayoría de las y los mexicanos, la clave de la unidad es que los participantes tengan reglas claras, tengan piso parejo, tengan un juego limpio. Ebrard me dio una serie de propuestas y las vamos a estudiar", expuso.

En el acto público, que se celebró en el mercado Juárez, Ebrard Casaubón dijo que su gira por Nuevo León no es acto de campaña ni está violando la ley.



"Si paso, saludo y nos dicen qué piensan, pues no estamos violando la ley, no podemos impedir que los ciudadanos se manifiesten", puntualizó.

Agregó que en su propuesta para que haya un debate, pidió que el mismo se realice antes de la encuesta, "pero eso lo tiene que definir el partido", concluyó.

