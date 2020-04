A los héroes que luchan contra el coronavirus: ¡Gracias!

“Toda mi admiración, cariño y respeto, sabemos que están haciendo lo posible para nuestra pronta recuperación. Gracias a todos ustedes”.



Adriana Martínez Ortiz, Licenciada en Marketing.

“Gracias por su dedicación y esfuerzo para atender esta contingencia, ustedes son ángeles en la tierra”.



Gabriela Pérez Vega, Licenciada en Ciencias de la Educación.

“A los médicos y enfermeros que tienen miedo y están cansados de esas largas jornadas, hoy yo me quedo en casa por ti, por tu familia, por tus hijos. Hoy México necesita un héroe y ese eres tú, con tu sabiduría, esfuerzo y dedicación vamos a lograr que esto termine pronto, no tengas miedo, porque no estás solo”.



Sharon Vga Álvarez, estudiante.

“Muchas gracias a ti, porque has dejado el alma para mantenernos sanos y fuertes. Gracias por darnos la fuerza para salir juntos de ésta”.



Emmanuel Ortiz, estudiante.

“Les mando un gran abrazo. Le pido a Dios que los bendiga y que de aquí en adelante sean más fuertes en estos momentos de crisis, para que aquellos enfermos y aquellas personas que lo necesiten puedan estar en esas manos cobijadas por ustedes”.



Norma Ortiz Ángeles, Licenciada en psicología.

“Un agradecimiento a todas las personas que están combatiendo el día a día contra este nuevo virus, que son todos los especialistas de la salud, enfermeros, de limpieza, doctores, especialistas. Por luchar en contra de esto, espero que Dios los cuide”.



Emanuel García, estudiante.

“Quiero enviar una profunda admiración a todo el equipo de médicos y enfermeras, porque ellos dieron su vida por todos. Estamos en sus manos y de corazón deseo que Dios los bendiga y les dé fuerza y salud para que nos sigan cuidando”.