Loret de Mola responde a AMLO por "modesta" casona de José Ramón López Beltrán "¡y sin trabajar!"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, en comparación a la fortuna del periodista Carlos Loret de Mola, “es muy modesto”.

Mientras hablaba en su conferencia mañanera de este jueves del video que lanzaron artistas como Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y Natalia Lafourcade en contra del Tren Maya, López Obrador dijo que su hijo José Ramón es “muy modesto”.

López Obrador también pidió al columnista de EL UNIVERSAL que explique cómo supuestamente adquirió 13 departamentos en la Ciudad de México.

“Que todavía me está pidiendo explicación que por qué mi hijo se enriqueció; debería de pedírsela a él, pero yo podría decir que mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto”, declaró el presidente López Obrador.

“Yo también no le llego, es más si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene. ¿De dónde ha sacado tanto? ¿Quién pompó? 13 departamentos en la Ciudad de México, es una inmobiliaria”, agregó el mandatario de México.

López Obrador además pidió que se investiguen las “casas de descanso, casas de campo y departamentos” que supuestamente Loret de Mola tiene en el extranjero.

“Y que nos siga si es cierto que tiene un departamento, cercano a una casa de Genaro García Luna, y que nos diga también, al igual que Calderón cuál era su relación con García Luna”, agregó.



Tras las declaraciones de López Obrador en el Salón Tesorería, el columnista de EL UNIVERSAL expresó en redes sociales que es “muy modesto” saltar de un departamento en Copilco a una casa con alberca en Houston, Texas, “¡y sin trabajar!”.

“El presidente López Obrador dice que es ‘muy modesta’ la casona de su hijo en Houston ‘Muy modesto’ saltar de un departamento en Copilco a una casa con alberca de 23 metros en el extranjero… ¡y sin trabajar!”, escribió el periodista.



El presidente @lopezobrador_ dice que es “muy modesta” la casona de su hijo en Houston “Muy modesto” saltar de un departamento en Copilco a una casa con alberca de 23 metros en el extranjero… ¡y sin trabajar! #JoseRamonLopezBeltran46 pic.twitter.com/0Yv8ocmOwg — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 31, 2022

Loret: Cómo le hace José Ramón López Beltrán para darse vida de millonario sin trabajar

Este miércoles en su mañanera, el presidente López Obrdaor se burló de la “casa gris” hecha con piezas de Lego que la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó en el Senado; un réplica de la propiedad que el hijo mayor del titular del Ejecutivo habitó en Houston.

“Estaba yo viendo a algunos que decían: ‘Nos debe una explicación’. Nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una cosa con su esposa, 100 mil pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente.

“Y la rentó a un particular, y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense, si le amplío contratos u ordeno que se le amplíen contratos a una empresa petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea, que el moche es que le renten la casa a José Ramón. Ni conozco la empresa ni nada, absolutamente”, dijo el presidente de México.

Tras los dichos de ayer de López Obrador, el columnista de EL UNIVERSAL escribió en redes que el presidente sigue sin explicar cómo le hace su hijo “para darse vida de millonario sin trabajar”.

“Habló López Obrador de de la #CasaGris. Sigue sin explicar cómo le hace su hijo #JoseRamonLopezBeltran45 para darse vida de millonario sin trabajar. Y por cierto, la casa sí era de un alto ejecutivo de Baker Hughes. Y Baker Hughes sí triplicó sus ganancias en Pemex este sexenio”, escribió Loret.



Habló @lopezobrador_ de la #CasaGris. Sigue sin explicar cómo le hace su hijo #JoseRamonLopezBeltran45 para darse vida de millonario sin trabajar. Y por cierto, la casa sí era de un alto ejecutivo de Baler Hughes. Y Baker Hughes sí triplicó sus ganancias en Pemex este sexenio. pic.twitter.com/R24eQspyZr — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 30, 2022

"Yo no lo haría"

En su columna de este jueves, Loret de Mola escribe que 62 días después de que se reveló la casa gris de José Ramón López Beltrán en Houston, el presidente aceptó que lo que hizo su hijo estuvo mal: “yo no lo haría”, sentenció ayer en la mañanera.

“El ‘yo no lo haría’ es una condena implícita, es un deslinde de la actuación de su primogénito, es la aceptación de que la lujosa casa del hijo es una contradicción flagrante al discurso de austeridad del papá. El ‘yo no lo haría’ de López Obrador significa que la casa gris es una equivocación, que la equivocación es de José Ramón y que el presidente no lo avala. ‘Yo no lo haría’ es que Andrés Manuel no hubiera vivido en una casota con alberca de 23 metros y menos si era propiedad de un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno.

“Por ahí hubiera comenzado. Si esa hubiera sido su reacción desde el primer día, el presidente se hubiera ahorrado una larga y penosa justificación de lo injustificable, se hubiera ahorrado simular que su hijo trabaja, inventar una página web de un día para otro para encubrir la mentira, terminar aceptando que el supuesto empleo se lo daba uno de sus asesores empresariales, dar tres explicaciones distintas y contradictorias sobre el origen del dinero para sostener esa vida de millonario, reforzar las sospechas de conflicto de interés auspiciando en Pemex una conferencia de Baker Hughes para defender al hijo, confesar que Baker Hughes triplicó sus ganancias de Pemex este sexenio”, escribió Loret.

“O quizá fue un lapsus de la ‘honestidad valiente’”, agregó.

