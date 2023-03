López Obrador: erré con mis propuestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le fue bien, que se equivocó y no pudo reformar la SCJN con los ministros que propuso, por lo que confió en que quien lo sustituya en la Presidencia en 2024 pueda llevarlo a cabo.

“No me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era... no voy a enviar una iniciativa porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo proponer cuatro de 11 y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo la renovación en el Poder Judicial. No pude, me equivoqué con los que propuse; no todos, desde luego”.

Aseguró que espera que su sucesor tenga mejor suerte, porque para una reforma constitucional se necesita la mayoría en el Congreso de la Unión.

El Presidente propuso a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

Insistió en que el Poder Judicial de la Federación necesita una reforma en su interior.

“Son las dos vías: una reforma constitucional o que se tenga la mayoría de ministros íntegros no empleados del poder económico y del poder político, sino verdaderos impartidores de justicia, incorruptibles, y vamos a seguir exigiendo que debe limpiarse el Poder Judicial”, dijo el Presidente.

Por segundo día consecutivo, se lanzó contra el Poder Judicial y acusó al Consejo de la Judicatura Federal de no hacer nada contra la corrupción.

Con información de Pedro Villa y Caña