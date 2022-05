El gobierno mexicano espera concretar en las próximas semanas la contratación y suministro de vacunas pediátricas de Pfizer para vacunar contra Covid-19 a menores de 5 a 11 años, además de que sigue en pláticas con el gobierno de Cuba para una eventual adquisición de la vacuna Abdala, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En videoconferencia desde Ginebra, Suiza, donde acudió a la 75 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS); el funcionario reconoció que para la vacunación de los menores de 5 a 11 años necesitan contratos nuevos con Pfizer, para lo cual ya iniciaron las conversaciones formales, además de que se mantiene el diálogo con el mecanismo Covax, del que se espera una dotación de biológicos para niños.

Sobre la vacuna cubana reconoció que “todavía no tiene registro sanitario en México (…) y estamos trabajando también con el gobierno de Cuba para identificar todos los elementos para una eventual aprobación de las vacunas”.

Aclaró que no se darán pasos en falso y “no hay prejuicio alguno en el sentido de que tengamos presión para adquirirlas y que eso pudiera precipitar la autorización sanitaria. No es así, no es la manera en que nos comportamos”, enfatizó.

“Nadie va a dar un paso en falso en la seguridad sanitaria, pero lo que estamos haciendo es identificando las oportunidades con antelación de adquirir esta vacuna. En su momento, cuando ya tenga el registro sanitario, si es que lo tiene, una autorización de uso de emergencia análogo al de las otras vacunas entonces procederíamos a un proceso de contratación”, explicó.

México dispone de 10 millones de dosis antiCovid

López-Gatell informó que en México todavía están disponibles 10 millones y medio de vacunas contra Covid-19, suficientes para continuar con la inmunización de personas de 12 años años de edad en adelante.



Puntualizó que en el país no se puede declarar el fin de la pandemia y, por el contrario, las autoridades están en alerta por el incremento de casos. Detalló que si el repunte llega a 20 mil contagios, se estaría hablando de una quinta ola de la epidemia, pero por ahora “es temprano para hacer una predicción sobre si estas variaciones que hemos tenido efectivamente entre cinco mil, siete mil, 10 mil casos, se van a convertir o no en la quinta ola”.

Señaló que dado que otros países están en resurgimiento “no sería nada sorprendente” que en México también empezáramos a experimentar un repunte o una quinta ola de la enfermedad.

No obstante, aclaró que aún cuando llegue una quinta ola, la población va a estar protegida porque la vacuna reduce la enfermedad grave y el riesgo de mortalidad, “pero también reduce la posibilidad de transmisión si es que hay volumen suficiente de personas que tienen inmunidad completa”.



Subrayó que aunque la epidemia no se declare terminada, “las características biológicas, epidemiológicas, ecológicas del virus SARS CoV2 sugieren que se va a comportar a perpetuidad como muchos de los virus respiratorios (…) el virus nunca se va a ir de la especia humana, el virus seguirá presente” con ciclos predecibles, en la temporada de octubre a marzo.

