Lo que sabemos de los helicópteros Black Hawk de la Marina

El pasado viernes 15 de julio, la Secretaria de Marina reaprehendió a Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara, tras casi nueve años de que el capo permaneciera prófugo de la justicia. Para lograr la captura del capo, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) implementaron un robusto operativo en el Triángulo Dorado, específicamente en Choix, Sinaloa.

En las entrañas de la sierra Madre Occidental, además de los efectivos desplegados por tierra, tres helicópteros Black Hawk, brindaron apoyo aéreo en el operativo en el que “el narco de narcos” fue capturado, pero una de las aeronaves se desplomó y cobró la vida de 14 elementos de la Marina y tiene a uno más en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte.

El fatídico episodio causó conmoción y expectación, hasta que las autoridades confirmaron que el helicóptero Black Hawk formó parte del operativo y que personal naval brindó seguridad perimetral a la operación realizada de manera conjunta con agentes de la FGR.

¿El helicóptero de la Semar fue derribado?

La mañana del pasado lunes, la Semar por medio de un comunicado confirmó que el helicóptero Black Hawk que participó en el operativo para la detención de Rafael Caro Quintero, no fue derribado si no que se precipitó a causa de un accidente.

Además, fuentes consultadas por EL UNIVERSAL agregaron que una comisión investigadora ya trabaja en el caso y los protocolos y procedimientos de investigación llevarán, por lo menos, de uno a dos meses.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina confirmó lo dicho por la Marina: El helicóptero no fue derribado si no que se siniestró a causa de un accidente, de cual no se han precisado las causas.

AMLO confirmó la participación de los marinos en el operativo que derivó en la aprehensión de Caro Quintero e informó que el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ordenó una investigación para conocer las causas del desplome.

Además, el presidente López Obrador informó que la caja negra de la aeronave está en análisis y la Fiscalía General de la República recibirá los resultados para continuar las averiguaciones.

La marina moderniza su flota aérea con helicópteros Black Hawk

Apenas hace cinco años, en marzo de 2017, la Secretaría de Marina-Armada de México modernizó la flota aeronaval con la incorporación de 17 nuevos helicópteros, 10 Panther y siete Black Hawk como el que se desplomó el pasado 15 de julio en la sierra de Sinaloa, tras la aprehensión de “el narco de narcos”.

En 2017, la Marina precisó que los helicópteros Black Hawk que se sumaron a su flota aeronaval estaban equipados con “motores con Control Electrónico Digital mejorado, lo que permite un mayor rendimiento de potencia en operación normal, o en caso de falla de uno de los motores, su sistema de navegación tiene mayor capacidad de memoria para almacenamiento de datos y cuentan con pantallas multifuncionales, diseñadas con mayor resolución óptica”.

Los helicópteros se sumaron a la flota para realizar operaciones de intercepción marítima y terrestre, reconocimiento, salvaguarda de la vida humana en la mar y búsqueda y rescate, por mencionar algunas

¿Cómo son los helicópteros Black Hawk?

Los helicópteros Black Hawk UH-60 son aeronaves de carga media, poseen motor doble con rotor de cuatro palas, y han sido utilizados principalmente para tareas de defensa y ataque militar, el desplazamiento de tropas y pueden ser artillados con ametralladoras y lanzacohetes.

Los Black Hawk, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft, son aeronaves costosas que en la década de los 90 fueron usados en México como naves exclusivas para el traslado de altos mandos de las Fuerzas Armadas.

En 1994 fueron usados por primera vez en labores de combate en contra del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Más tarde, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y con la guerra declarada al narcotráfico, el gobierno adquirió más de estas aeronaves para la Policía Federal y la Armada de México.

Otros accidentes de helicópteros Black Hawk

En marzo de 2020 un helicóptero Black Hawk de la Semar sufrió un accidente en inmediaciones de la comunidad de Tlaquilpan, en Veracruz, y dejó como saldo la muerte de un elemento de la Policía Estatal de Veracruz.

Los hechos ocurrieron cuando la aeronave despegó de la Base aeronaval de Veracruz para trasladar a dos víctimas de secuestro, recuperadas de sus captores en una operación coordinada en apoyo a las Fuerzas Federales y Estatales antisecuestros. En dicho operativo se aseguraron a cinco presuntos delincuentes.

