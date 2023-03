La consejera Adriana Favela señala que, pese a las críticas y señalamientos, el INE ha actuado con imparcialidad y objetividad, por lo que es una institución fortalecida.

En entrevista con EL UNIVERSAL comenta que no necesariamente porque un consejero o consejera sea afín a un partido político o al gobierno significa que sus decisiones van a ir en ese sentido, y recuerda que en su momento, todos los perfiles que llegan son acusados de simpatizar con alguna fuerza política, pero lo importante son sus determinaciones y el trabajo por el instituto.

A una semana de concluir su cargo y con el librero de su oficina vacío, destaca como uno de los principales logros del INE los avances en paridad de género e inclusión de grupos en desventaja, lo que se refleja en gubernaturas y en el Poder Legislativo.

¿En qué condiciones queda el INE al concluir su encargo?

—En buenas condiciones, porque finalmente nosotros somos consejeros y consejeras electorales del Consejo General del INE y personas que sólo duramos aquí unos años. Nosotros vamos y venimos, pero lo que tiene que prevalecer es la institución, que está muy fortalecida y que ha demostrado a lo largo de estos nueve años que ha hecho muy bien su trabajo, que las elecciones se hacen con mucha calidad, que la gente puede ir a votar y que el voto de la ciudadanía va a ser respetado.

Destaca avances en paridad

En la participación política de las mujeres se hizo un esfuerzo muy grande para fortalecerlo y tomamos muchas acciones, por ejemplo, para que las mujeres encabezaran las listas de representación para las diputaciones; que hubiera tres bloques de votación para que no se les postulará sólo en el lugar de menor votación y en dos años pudimos tener a ocho mujeres electas como gobernadoras. También dejamos un Poder Legislativo mucho más paritario y con muchísima representación de los distintos grupos, muy incluyente y con mucha diversidad.

¿Cuál es la responsabilidad de los consejeros que lleguen al INE?

—Ojalá que puedan llegar a formar un grupo de trabajo lo más cercano posible. Siempre pertenecer a un órgano colegiado es complicado, pero creo que si una hace su mejor esfuerzo, puedes llegar a tener entendimiento con tus pares y tener una visión de seguir fortaleciendo la institución, ya que pues se tiene que hacer el trabajo de la mejor manera posible, porque las elecciones de 2023 son muy importantes y la antesala de lo que va a suceder en la elección que se va a llevar algo en todo el país en 2024.

Entonces, tienen que llegar a trabajar y a lo mejor a tomar también medidas, a hacer la reestructuración de la institución que nos obliga el propio plan B.

¿Hay riesgos si llega un perfil afín a una fuerza política?

—Cuando nosotros llegamos quisieron vincularnos con algún partido político, pero yo como les digo: ustedes vean mis determinaciones y a todos los partidos políticos se les ha sancionado, a todos los actores políticos principales de este país se les ha sancionado y no hay otra posibilidad. Siempre hay esos rumores. Hay gente que a lo mejor la pueden identificar más o no con un partido político, con un gobierno, pero eso no tiene nada que ver. Siempre quieren estar etiquetando a la gente y no porque tú tengas cercanía con un partido político o con un gobierno quiere decir que necesariamente vas a actuar de determinada manera.

¿Cómo ve los señalamientos y ataques hacia el INE?

—Señalamientos o no, también se deben a cómo se actúa en su propio papel de funcionario público. Creo que también a veces podríamos habernos evitado algunos tipos de enfrentamientos. Si me preguntas: ‘¿Te encanta que haya tantas críticas o tantos señalamientos en contra del INE?’ No. Pero creo que el trabajo que hacemos evidencia que ha sido una institución que ha actuado con muchísima objetividad, con imparcialidad, ha sido una institución muy respetuosa de los derechos de todas las personas, hemos fomentado la participación política de toda la ciudadanía y estamos haciendo nuestro trabajo. La gente puede tener distintas opiniones y podemos mejorar, pero tienen que reconocer que hemos hecho el trabajo que se nos ha encomendado como institución.

¿Cuál es el panorama de las elecciones de 2024?

—Espero que antes de que empiezan esas elecciones ya se tenga una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me encantaría que los partidos políticos pudieran tener candidaturas que fueran con propuestas muy claras, no campañas electorales donde te concentras en cómo desprestigio a la persona que está compitiendo conmigo.

¿Qué falta por hacer?

—Creo que cuando logremos que toda la gente sepa cómo funcionan las elecciones y cómo se recibe las votaciones y se contabiliza el día de la jornada electoral, van a desaparecer muchos fantasmas que hablan de fraudes. Te das cuenta que la autoridad hace su mejor esfuerzo y que, por lo menos si hacemos lo que nos corresponde, no hay manera de que haya una situación que vaya fuera de las normas.

¿Hay confianza en el Poder Judicial en este momento?

—Uno tiene que confiar. Creo que el hecho de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya determinado que no podía tener validez una norma donde se hablaba de la destitución del secretario ejecutivo en un artículo transitorio, eso te da muy buena señal de que tal vez la mirada de las personas va a ser esa.