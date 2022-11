Llegan 150 camiones de Guerrero y 72 más de Coahuila a marcha de AMLO

Alrededor de 150 autobuses y camionetas de transporte público han arribado está madrugada a las inmediaciones del Ángel la Independencia para participar en la marcha por el. 4 Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



"No somos acarreados, esos tiempos ya se acabaron" dijo a El Universal, Luis Peralta, empleado del gobierno estatal guerrerense.



Aseguró que vienen por sus propios recursos y cada uno de los miles de personas que viajaron toda la noche desde Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tlapa y Taxco, entre otros.

"Son más de 150 autobuses y camionetas. Venimos gente que son campesinos, profesionistas, empleados, artesanos. Hay de todo", indicó.

Coahuila

Asimismo, un convoy de 72 camiones con alrededor de 3,000 personas provenientes de Coahuila arribó esta madrugada a la Ciudad de México para participar en la marcha de apoyo al presidente.



"No somos acarreados", subrayó Victor Manuel García, ex consejero nacional de Morena en entrevista con El Universal al pie del Ángel de la Independencia.



"Venimos por nuestros propios recursos, no somos acarreados. Simplemente estamos a favor de la reforma electoral para reducir el Congreso y quitarle recursos a los partidos", indicó.



"Somos alrededor de 72 camiones, unas 3 mil personas y venimos con nuestros recursos", insistió.

ayef