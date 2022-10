Llaman a Clouthier "mujer de convicciones"; afirman que renunció por rechazo a la militarización

La renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, abrió las especulaciones sobre el motivo de la misma. En redes sociales, hay quienes la llamaron "mujer de convicciones" y atribuyeron la deposición del cargo a su postura que respecto de la militarización, que desde el inicio de este gobierno fue de rechazo.

En su cuenta de Twitter, Manuel Clouthier afirmó que su hermana tuvo "dignidad", y recordó que la ahora exfuncionaria federal, ha sido férrea opositora a la presencia del Ejército en las calles.

"Debe haber sido una decisión muy difícil pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente! Creo , esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López", declaró.

También lee: Carlos Urzúa, Germán Martínez, Jiménez Espriú, Tatiana Clouthier… entre los que renunciaron a la 4T

En la misma red social, la exdiputada federal, Martha Tagle, recordó que en 2019, Tatiana Clouthier votó en contra de la militarización.

"Un gran abrazo @tatclouthier. Desde que fuiste diputada te opusiste a la militarización, hoy en congruencia y con convicción dejas el gobierno de @lopezobrador_ que ha profundizado la militarización", escribió.

En 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó el decreto para que el Ejército apoyara en labores de seguridad pública a la Guardia Nacional, hasta el año 2024, Tatiana rechazó la militarización, a pesar de ser cercana al mandatario, e incluso haber sido su jefa de campaña.

También lee: Tatiana Clouthier presenta su renuncia a la Secretaría de Economía

Siendo diputada federal, votó en abstención el decreto por el que se avaló la permanencia del ejército en las calles: "no estoy a favor de una militarización y mucho menos de una militarización permanente", declaró el 01 de marzo de 2019.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om