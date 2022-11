Llama PRD a no convertir la Cámara de Diputados en un circo

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, ofreció una disculpa durante el desahogo de reservas del PEF 2023, en la Cámara de Diputados, por el bajo nivel de debate que se ha suscitado en los últimos días, porque, dijo, que si no pueden dar resultados, al menos puedan decir sin pena que son diputados.

“Yo, a título personal, ofrezco una disculpa por el nivel del debate en el que en los últimos días se ha dado en esta Cámara. Hago un llamado muy respetuoso, muy humilde, a todas las diputadas y los diputados para que regresemos al nivel del debate importante, ya si no podemos dar resultados a quienes votaron por nosotros, cuando que menos podamos regresar a nuestra casa, cuando menos yo, con mis hijas, a decir sin pena: soy diputado de la República mexicana”, expresó al pleno.

Refirió que en las sesiones que han trascurrido para tratar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, se ha denostado la función de la Cámara de Diputados, e hizo un llamado para no convertirla en un circo.

Lee también: Irrumpen manifestantes en instalaciones del INE

“Podemos no estar de acuerdo, y eso es válido, pero no podemos convertir esta cámara de diputados en un circo, no podemos seguir denostando la función de la máxima tribuna de la nación, unos y otros nos debemos respeto”, explicó en tribuna.

Señaló que es momento de elevar el nivel del debate, y regresar al respeto, “se puede decir todo, pero la calumnia, la denostación, la burla no debe ser la divisa en esta Cámara de Diputados”.

Reducen tiempo para presentar reservas

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, presidenta de la Mesa Directiva, informó que las intervenciones para presentar reservas al PEF 2023 se reducirán a tres minutos, y con tolerancia de hasta cuatro minutos.

Los días anteriores, se concedían hasta seis minutos si algún legislador conjuntaba varias reservas para exponerlas en su turno en la tribuna.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc