Liman asperezas en Senado tras choque por CNDH

En el Senado, los coordinadores de las bancadas comenzaron la “operación cicatriz”, luego del encontronazo que tuvieron el grupo mayoritario y el bloque opositor, particularmente el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, por la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los líderes de las fracciones sostuvieron ya un diálogo en lo individual y en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para afinar los temas que están en la lista de pendientes de la Cámara Alta, como la elección de dos consejeros de la Judicatura Federal, el nuevo ministro de la Suprema Corte y la regulación de la marihuana, entre otros.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que ya hubo un acercamiento con su par de Morena, Ricardo Monreal, para ir sanando las heridas hechas el pasado 12

de noviembre.

“Estoy convencido de que los problemas y las discusiones deben quedar atrás para avanzar y armar. Por mi parte, digo que hay que construir un puente de comunicación; nunca lo hemos cerrado, y ahora hay que estar en la siguiente batalla”, afirmó el panista.

Agregó que habrá que construir una gran confianza entre el blanquiazul y Morena, pues, si bien no es empezar de cero, se deben retomar los acuerdos y el consenso, porque se debe y tiene que pensar en el país, ya que “uno debe darles la vuelta a los problemas”.

Monreal Ávila coincidió en que no pueden estar fracturados, pese a los errores y excesos cometidos, los discursos y anécdotas violentos, por lo que se tiene que reconstruir la armonía y paz en beneficio del Senado: “Ya me reuní con todos, PAN, PRI, PRD, para intentar de reconducir los trabajos. No hay riesgo de romper el diálogo, habrá que batallar más, porque se queda lastimada la relación.

“Yo estoy en el peor de los mundos. En mi bancada tampoco confían en mí por ser conciliador, igual que con el bloque opositor, pero yo no estoy casado con una posición. Si ya no funciono, me puedo ir, pero creo que debemos conciliar, no radicalizarnos ni polarizarnos”, expresó.

Su homólogo del sol azteca Miguel Ángel Mancera refirió que seguirán dialogando entre coordinadores, porque son cinco años los que trabajarán por el país, por lo que no caben los antagonismos ni un mal sabor de boca.

“Estoy convencido de que hay actores políticos de alto nivel. Si bien se colocaron en riesgo los acuerdos, tenemos la obligación de redirigir el camino y hacerlo bien.

“Le comenté al senador Mon- real que debemos hacer las cosas bien, aun cuando exista el bloque de contención y el de mayoría”, añadió el legislador.

El senador Manuel Velasco (PVEM) señaló que se debe privilegiar el diálogo y escuchar a todas las partes, ya que “todos tenemos que ceder y buscar puntos de coincidencia para tener una ruta de trabajo”.

El vicecoordinador del Revolucionario Institucional, Manuel Añorve, apuntó que “todos los grupos queremos que haya gobernabilidad en el Senado”, por lo que habrá una cohesión en torno a éste y en el bloque opositor.