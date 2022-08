Otra vez la senadora Lilly Téllez y el diputado Gerardo Fernández Noroña polemizaron en redes sociales luego de que el vicecoordinador del Partido del Trabajo contó en su cuenta de Twitter que una mujer se acercó a saludarlo mientras desayunaba en el hotel Hilton, le dio un abrazo y le dijo: “Ojalá sea nuestro próximo presidente”.

De acuerdo con la senadora de Acción Nacional, el diputado Fernández Noroña se acercó a su escaño en el Senado para pedirle la paz, pero ella se negó “por hipócrita, no porque le falte un baño”.

También en la Cámara Alta, la senadora Lilly Téllez le preguntó a Fernández Noroña si Vladimir Putin, presidente de Rusia, era un demócrata, a lo que el diputado contestó: “Agradezco mucho la pregunta porque cuando algún dirigente europeo es elegido hasta que decide retirarse, como Angela Merkel; si es de derecha, se les considera un demócrata, como Margaret Thatcher, casi se murieron en el poder y no había ningún cuestionamiento”.

“Pero cuando alguien liberal o con posiciones de izquierda logra el apoyo de sus pueblos entonces se les llama dictadores. Yo creo que el presidente Putin ha acreditado una enorme capacidad de liderazgo”, agregó el aspirante presidencial para 2024.

“León en el Hilton, chango en el senado. Me pidió paz y le negué hasta mi mano; por hipócrita, no porque le falte un baño”, escribió la legisladora de Sonora.

“Senadora María Del Carmen Téllez, yo no le pedí paz, le fui a agradecer su pregunta en un gesto de bonhomía de mi parte. Pero usted no entiende de educación y buen trato, sólo entiende de traiciones y de engaños; así es como ha medrado a lo largo de toda su vida”, le respondió el diputado del PT.

“Usted no sabe lo que es la amistad, no sabe lo que es la lealtad, no sabe lo que es la decencia. Ojalá fuera un baño lo que le hiciera falta a usted, a usted le hace falta moral, ética, amor propio, dignidad, entrega el pueblo. Es usted una mujer huera. La hipocresía es su divisa.

“La hipocresía su divisa y el dinero de su Dios. Abur. PD. Ya quisiera usted ser changa leona, no le llega ni a la suela de los zapatos al hombre en situación de calle del que usted se burla”, también le expresó Fernández Noroña a Lilly Téllez.

