En 2018, Lilly Téllez contó en una entrevista con la periodista Adela Micha cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador la invitó a unirse a su proyecto “como ciudadana”, además que en ese entonces descartó afiliarse a Morena u algún otro partido político.

En el programa La Saga, la senadora de Acción Nacional contó que si otro partido político, como PRI o PAN, le hubiera ofrecido una senaduría, no hubiera aceptado. Después hizo proselitismo en fórmula con el ahora gobernador sonorense, Alfonso Durazo; ganaron y vinieron las fotos, los mensajes de apoyo a la 4T, los mítines junto al Presidente…y la decepción.

“Pasaron los años y no era cierto que no era un peligro para México, el peligro eran los otros, los que están ahorita, los que han estado. Yo creo que la campaña que le habían hecho de un peligro para México es el equivalente a la de hoy de compararlo con Chávez. Yo creo que Andrés Manuel va a promover las libertades, que es lo que a mí me interesa”, expresó en ese entonces la legisladora Téllez, quien se afilió al PAN en marzo de 2022 tras romper con Morena y legislar sin partido.

El 14 de abril de 2020, la senadora Lilly Téllez informó que dejaba la bancada de Morena en la Cámara Alta “por diferencias de criterios”. Hubo críticas de la comunicadora a sus compañeros senadores morenistas y hasta señalamientos de una relación del narcotráfico con el gobierno de México.

Los conatos de agresión, los “tuitazos” e intercambio de gritos y palabras con los senadores de Morena cobraron relevancia. El tono subió cuando Téllez apuntaba “la incompetencia” de Hugo López-Gatell al frente de la pandemia y de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También se sumaron los pleitos con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña; su excompañera de bancada, Citlalli Hernández, y las acusaciones a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

“Creo que es un hombre honesto. Como ciudadana muero por tener un gobierno austero”, declaró Téllez antes de sentirse decepcionada por el movimiento de transformación.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, también arengó.

En diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pidió separa a Lilly Téllez de su bancada porque “no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos del partido”.

La llamada del susto

“Me habló Andrés Manuel López Obrador. Yo me asusté cuando recibí la llamada. Me habló y me comentó que andaba de gira en mi tierra, que andaba en el sur de Sonora y me comenzó a platicar de las cosas que está haciendo y ya me comentó que me iba a llamar otra persona”, contó Téllez a Micha al mencionar que nunca habían tenido relación.

“De hecho cuando me habló por teléfono le pregunté, ‘de verás es usted’ porque pensé que era un broma (...) Mu pusieron en una encuesta allá en Sonora y en la encuesta salí muy alta en intención de voto, y entonces, bueno, acepté”, contó la también periodista.

También reveló la legisladora panista que ella iría en 2018 con López Obrador para que el país no siguiera igual: “Yo prefiero el cambio para ver que se puede hacer, que seguir en lo mismo”.



Foto: Facebook / Lilly Téllez

AMLO: Yo fui el responsable de invitar a Lilly Téllez, ahora es mi adversaria más furibunda y me quiere meter a la cárcel

El presidente Andrés Manuel López Obrador contó “el caso de Lilly Téllez” y cómo la invitó en 2018 a unirse “como ciudadana” a su proyecto de transformación, a través de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que “algunos sostienen” que la ahora senadora de Acción Nacional sufrió un “autoatentado” en el 2000 y contó el caso del asesinato del presentador de televisión, Paco Stanley, en 1999 y la posición del empresario Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno del entonces Distrito Federal al frente de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Estaba yo bien posicionado y me hacen una entrevista acerca de si iba yo a dejar algunos funcionarios que tenía el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles; y dije sí, tengo pensado dejar a dos. Al ingeniero Buenrostro que era de Obras Públicas, César, muy bueno, finado, y otro finado, Samuel del Villar, que era procurador, de primera (…).

“Pero a él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stanley, y como era muy recto, llama a delclarar a Ricardo Salinas. Entonces lo tiene declarando algunas horas y Ricardo se enoja muchísimo, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir, pues Ricardo siente que va a haber persecución y toma la decisión de lanzarse en contra mía a través de su televisora.

“Empiezan a apoyar a Creel (como candidato) y se lanzan en contra mía. En ese entonces, en esa campaña viene un atentado a Lilly Téllez, que algunos sostienen que fue un autoatentado porque le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo, escándalo, grande”, expresó López Obrador al mencionar que ganó como jefe de Gobierno.

López Obrador contó que Salinas Pliego le reconoció su triunfo al Gobierno capitalino “y a partir de ahí buenas relaciones, sin problema”.

La invitación a Lilly Téllez, según AMLO

En el Salón Tesorería, López Obrador contó como en 2018 se le hizo la invitación a Lilly Téllez a que fuera senadora por Morena.



“Y le digo a Alfonso Durazo, le digo: ‘oye, si van a invitar gente’, fíjense lo malo que soy, ‘si van a invitar gente de la sociedad civil, por qué no invitas a participar, te va a ayudar porque es ciudadana, a Lilly Téllez’. Yo fui el responsable de eso.

“Es que se cometen errores, muchos, no hay quien diga que no comete errores. Pero también no tiene uno porque sentirse mal porque uno actúa de buena fe”, expresó López Obrador sobre la exsenadora de Morena.

“Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso (Durazo), se quedó así sorprendido y él es conciliador, bastante, pero ahí le gané, esa es la historia. Y entonces triunfa la señora (Lilly Téllez) y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel”, agregó el presidente López Obrador.

También mencionó que no solo se equivocó con Lilly Téllez, sino el senador Germán Martínez, quien renunció como director del IMSS.

“Lo importante es no amargarse, no odiar, entender que es la condición humana y que en política suele pasar que los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad”, expresó.



