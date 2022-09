Lilly Téllez pide que le hagan prueba de alcoholemia a senador de Morena

Durante esta semana, el Senado aprobó que la Guardia Nacional pasé a ser una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Debido a que la iniciativa fue de Morena, los senadores de oposición rechazaron la propuesta, ne medio del debate.

Además, el PRI en la Cámara de Diputados también presentó una iniciativa para que el Ejército permanezca en labores de seguridad hasta el 2028, lo que avivó el debate entre Morena y la oposición.

Y uno de los debates que más se encendió fue el de la senadora Lilly Téllez con los legisladores de Morena el jueves pasado. Mientras intentaba hablar desde su escaño, la senadora Téllez fue interrumpida en varias ocasiones cuando senadores de Morena le gritaban “traidora”.

El senador priista Eruviel Ávila, que se encontraba en la Mesa Directiva del Senado, invitaba constantemente a los legisladores a guardar silencio y dejar hablar a Téllez.



Lilly Téllez se confronta con Héctor Vasconcelos

En el Pleno, la senadora de Acción Nacional refirió que los legisladores de la bancada de Morena piensan y asumen su trabajo solo para el presidente Andrés Manuel López Obrador además le respondió a la senadora Lucy Meza.

“Usted piensa y asume su trabajo solo para el presidente de la República. Yo no soy plurinominal, yo no le debo al presidente de la República estar aquí, se lo debo a los ciudadanos que votaron por mí y eso es exactamente lo que ustedes deberían de hacer. Les repito que ustedes son los súbditos del pejelagarto, angustiados, suplicantes por una reunión con el Presidente, aunque sea sin comida como dijeron por ahí”, expresó.

En referencia a Lilly Téllez, el senador de Morena, Héctor Vaconcelos, acusó que “una senadora” cometió “calumnias, difamaciones”, por lo que propuso una demanda penal “por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República, por tanto a México”.

“Ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea por favor, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas.

“Sé que le duele la verdad. ¿Pero sabe qué le duele al pueblo de México? Lo indigno que son ustedes. Son ustedes un grupito de agachados y les repito, sin una pizca de dignidad, preocupados tras las puertas de la locura del presidente, y son ustedes cómplices del pacto de Morena con el crimen organizado”, respondió la senadora de Acción Nacional.

Hoy, la senadora retomó la confrontación a través de redes sociales con Vaconcelos, e incluso pidió que se le hiciera una prueba de alcoholemia antes de sesionar.

"Héctor Vasconcelos, fue embajador de México en Dinamarca, y chocó en estado de ebriedad mientras manejaba su auto. Deberían hacerle prueba de alcoholemia antes de pasar al pleno", escribió Téllez.

