Luego de que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el “Triángulo Dorado”, incluyendo Badiraguato, el lugar donde nació el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la senadora Lilly Téllez refirió una relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado.

A través de sus redes sociales, la senadora panista dijo que en “la narcopolítica”, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y que actualmente está preso en Estados Unidos, es un “bebé de pecho” en comparación con López Obrador.

“En la narco política, García Luna es un ‘bebé de pecho’ comparado con López Obrador”, escribió la senadora Lilly Téllez y acompañó su mensaje con el saludo que en 2020 hizo el presidente de México a Consuelo Loera, mamá de “El Chapo” Guzmán.

AMLO reprocha “escándalo” por retén de hombres armados en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los medios de comunicación hayan hecho “un escándalo” por el retén que sufrieron reporteros de la prensa en Badiraguato, Sinaloa, por parte de un grupo de civiles armados con AK-47 el pasado viernes cuando se dirigían a cubrir la gira del mandatario en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en el “Triángulo Dorado”, cuna del Cártel de Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que él no tiene acuerdos con la delincuencia porque no es el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de pactar con el crimen organizado y de permitir que hubiera masacres

“Vamos a hacer una gira allá por Chihuahua, por Sinaloa, fuimos y un escándalo por un retén, esa era la nota principal.

“Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia, pues no. Tuve que decir que no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia, y él tenía a (Genaro) García Luna de jefe de Seguridad y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo, y él permitió de que hubieran masacres”, dijo.

El pasado viernes un grupo de 10 hombres armados con armas largas instaló un retén a la altura de la comunidad de Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en donde detuvo el paso del convoy de la prensa nacional que cubría las actividades del presidente López Obrador en su gira de trabajo por el “Triángulo Dorado”.



