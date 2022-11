La senadora Lilly Téllez llamó a asistir a la marcha de este domingo 13 en defensa del INE y sentenció que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ya no gobierna ni a sus corcholatas".

"El Presidente ya no gobierna ni a sus corcholatas. Vamos a la marcha 13-11 en defensa de la democracia. México sin miedo", escribió la senadora panista en su cuenta de Twitter.

Este martes, tras las críticas de López Obrador a los asistentes a la marcha para defender al INE, convocada para este domingo 13 de noviembre, la senadora Lilly Téllez le mandó un mensaje.

“¿Por qué nos detesta a los católicos?”, cuestionó la senadora de Acción Nacional.

“¿Por qué le molesta que vayamos a misa y a la marcha por la democracia?”, agregó la legisladora de Sonora.





Cabe mencionar que opositores hicieron un llamado a participar el próximo 13 de noviembre, el día del cumpleaños de López Obrador, en una marcha contra la reforma electoral para defender al INE.

“Debemos alzar la voz contra la tiranía. Después no habrá espacio para expresarnos. No faltes el 13 de nov., 10:30 en Ángel de la Independencia”, convocó el empresario Cladio X. González.



A los asistentes a la marcha “El INE no se toca” se les pidió asistir con una prenda rosa para llegar al Hemiciclo a Juárez.

