Lía Limón defiende labor en Álvaro Obregón

C. David Aponte Hurtazo

Director General Editorial

Periódico El Universal

Presente





El domingo 5 de marzo pasado, en la columna Gran Angular firmada por Raúl Rodríguez Cortés, el autor hace varias afirmaciones sobre las que me permito hacer las siguientes precisiones:



1. El autor afirma que existe una “sólida amistad” entre una servidora y la titular de la PAOT, Mariana Boy Tamborell, lo cual no es real. De hecho, nunca hemos trabajado juntas ni participado en proyectos políticos de forma conjunta. Más aún, yo no estuve en ningún evento de su campaña como candidata a Jefa de Gobierno en 2018.



2. El autor afirma que ambas “favorecen a desarrolladores inmobiliarios en franca violación de la normatividad en la materia”. Afirmación que soporta en supuestas denuncias de vecinos de Jardines del Pedregal.