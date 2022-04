El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados y senadores a que de inmediato debatan su iniciativa de reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio como un mineral estratégico para la nación.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal confió en que esta modificación sea aprobada pues por ser una ley secundaria no necesita dos terceras partes de Congreso para su aval.

Afirmó que al no aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica, algunos diputados “traidores a la patria” ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron, ya que ese mineral despierta la “ambición” porque es estratégico para el desarrollo del país.

Por ello, urgió a los diputados y a los senadores a aprobar la reforma ya que solo se requiere mayoría simple para proteger el mineral con una empresa como la Comisión Federal de Electricidad.

El mandatario reconoció que una de las lecciones que deja la sesión de este domingo, es que desde hace mucho tiempo una iniciativa del presidente no se rechazaba así, además de que el gobierno no intentó comprar a nadie, lo que es histórico, “y dicen que no hay democracia”.

jabf