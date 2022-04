Ley Eléctrica. Rechaza AMLO presión a ministros de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno haya presionado a los ministros de la SCJN para que votaran por la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y señaló que la presencia en la Corte del secretario de Gobernación es porque “va a aclarar cosas” y es parte de su trabajo.

“No (se presionó a los ministros), ya no es el tiempo de antes. Si fuese como antes, ¿saben cómo hubiesen votado?, por unanimidad todos, no ahora hay libertades, claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que en vez de representar a los mexicanos representan a los intereses empresariales, son ultra conservadores”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario fue cuestionado si el secretario de Gobernación fue a dar línea a los ministros un día antes del fallo fue a dar línea.

“Va a aclarar cosas, de todo tipo, es su trabajo, el secretario de Gobernación debe mantener buenas relaciones con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, tienen que hablar con todos los gobernadores, con los dirigentes de partido, es su trabajo”.

-¿Fue a dar línea?, se le preguntó.

“No, nosotros no amenazamos, no compramos a nadie, tenemos principios e ideales, pero eso está muy difícil que lo entiendan quienes defienden la corrupción de las élites, los defensores de Salinas de Gortari, de las grandes corporaciones que no pagaban impuestos y las empresas extranjeras”.

Recordó que hace 17 años siendo Jefe de Gobierno en el proceso de desafuero que se llevó en contra por la Cámara de Diputados, los ministros de ese entonces actuaron por consigna del expresidente Vicente Fox.

“Mandaron a buscar, porque era como un empleado, el nieto del gran escritor de Los de Abajo, Mariano Azuela…y se sometió porque es muy conservador… Este presidente (de la Corte) fue sometido, no solo él hasta firmaron un desplegado para desaforarme, ahora, no”.

Al señalar que origen es destino, destacó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena -nieto del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, uno de los impulsores de la nacionalización de la industria eléctrica- votó por la constitucionalidad de la ley, y no lo conoce.

“Bueno lo he visto cuando voy a los informes, pero son libres y además tuvieron la arrogancia de sentirse libres, y lo hicieron muy bien, y eso es un verdadero estado de derecho, no de chueco, por eso están enojados los conservadores”.

maot