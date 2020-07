Lentamente, pero pandemia del Covid-19 va a la baja, asegura AMLO

Con casi 40 mil fallecidos y con 349 mil 396 contagios positivos de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia del Covid-19 en México va a la baja lentamente, pero va en descenso, y resaltó que no se registra saturación en los hospitales para atender casos de contagio en el país.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el gabinete de salud del gobierno federal hay una coordinación para que no falten equipos y especialistas en los hospitales.

“Tenemos que seguir enfrentado esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación, se está atendiendo diariamente esta demanda en donde se requiere a todos los integrantes juntos para que haya camas, para que haya equipos, y que no falten los especialistas.

“Vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia”, agregó en Palacio Nacional.

