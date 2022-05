Este domingo, el piloto mexicano, Sergio “El Checo” Pérez se coronó como el triunfador del Gran Premio de Mónaco, por lo cual junto a su equipo de Red Bull, “El Checo” realizó su gran festejo, en el que se vio, también, al expresidente de México Felipe Calderón.

En redes sociales circulan videos en donde se ve al piloto tapatío al lado del expresidente. Ambos caminan abrazados mientras conversan. Se dirigen directo a una alberca y al llegar al filo de la misma, Checo Pérez abraza a Felipe Calderón y ambos se lanzan a la alberca.

Las reacciones del “chapuzón” de festejo del piloto tapatío con el expresidente no se hicieron esperar en las redes sociales, donde varios personajes de la vida pública hicieron severas críticas contra Calderón quien es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El productor de televisión, Epigmenio Ibarra, fue uno de los primeros en reaccionar al video de Checo Pérez y Felipe Calderón y pidió que, aprovechando que el expresidente de México es tendencia en redes sociales, los internautas se sumaran a la exigencia de que Calderón sea sometido a la justicia.



Ibarra hizo fuertes señalamientos contra el exmandatario, pues enfatizó que “se robó la presidencia, traicionó a la patria, impuso una guerra sangrienta e inútil y entregó la conducción de la misma a García Luna”.

Aprovechando que Felipe Calderón es TT pido a Uds. sumarse a la exigencia de que, este hombre que se robó la presidencia,traicionó a la patria,impuso una guerra sangrienta e inútil y entregó la conducción de la misma a García Luna sea sometido a la justicia.

Si de acuerdo RTxfav — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) May 29, 2022

Asimismo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por medio de su cuenta de Twitter, y en medio de los cierre de campaña en los seis estados que se renovará la gubernatura, ironizó con una foto de Calderón junto al piloto de Red Bull, en la que se muestra al tapatió de espaldas mientras Calderón sigue sumerido en la alberca.

En la imagen se incluye el logotipo de Acción Nacional y la foto se acompaña de la leyenda "en Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y todo el país…", en referencia a que el PAN se está hudiendo en todo el país y lo mismo le sucederá en los comicios de la próxima semana.



En Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y todo el país…

Por su parte el exsenador Javier Lozano mencionó que tras ver este video, al presidente Andrés Manuel López Obrador habrá que aplicarle Pepto Bismol y no Vitacilina. Pues, cabe recordar, que el piloto de la Fórmula 1 es hijo del diputado morenista Antonio Pérez Garibay.

Además, Lozano agregó “¡Claro que no son iguales!” en alusión a lo dicho por el presidente a la prensa en su gira por el “Triángulo Dorado”, ya que rechazó que las organizaciones criminales controlen parte del territorio mexicano.

“No, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro, y no hay en el gobierno, como se llama el que está preso en Estados Unidos, Genaro García Luna”, dijo AMLO.



Ahora no será Vitacilina sino Pepto Bismol, lo que habrá que aplicarle al presidente, después de que vea este video. ¡Claro que no son iguales!

Otro que se sumó a las reacciones fue el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien retomó una publicación del exlegislador de Morena, Sergio Mayer, en la que compartió el video de Checo Pérez con Calderón festejando su triunfo en el Gran Premio de Mónaco.

“A alguien de la 4T no le va gustar ver este video. #VivaMéxico Cabrones”, escribió Mayer.



Lo único que le molesto a tu líder, el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon, es que la alberca no fuera de champaña.

Noroña retuiteó la publicación y respondió a Mayer que “lo único que le molestó a tu líder, el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon, es que la alberca no fuera de champaña”.

Además, en otro tuit mencionó que es insustancial que Felipe Calderón celebre con Checo Pérez en Mónaco.



Francamente que el #TomandanreBorolas alias @FelipeCalderon esté en Mónaco y celebre con @SChecoPerez, es insustancial.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), por su parte atinó a expresar en su cuenta de Twitter un “sin palabras” y compartir el video viral de Pérez y Calderón en los festejos del equipo Red Bull tras su triunfo en la Fórmula 1.



En tanto el panista Jorge Triana ironizó al especular sobre una posible expulsión de Morena de Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano, y de ser señalado como “traidor a la patria”, por festejar abrazando al expresidente.

.@SChecoPerez celebra su triunfo en el GP de Mónaco abrazando a @FelipeCalderon y echándose juntos a la alberca. A ver si no expulsan al diputado Pérez Garibay de la bancada de morena por 'traidor a la patria'.

“@SChecoPerez celebra su triunfo en el GP de Mónaco abrazando a @FelipeCalderon y echándose juntos a la alberca. A ver si no expulsan al diputado Pérez Garibay de la bancada de morena por 'traidor a la patria'”, escribió.

