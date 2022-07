"La Reina del Pacífico" presume su vida en TikTok

Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico", reapareció en redes sociales, en donde ahora presume cómo vive tras haber sido liberada de prisión, en donde estuvo por narcotráfico.

"La Reina del Pacífico" ha realizado 13 videos en TikTok, en donde ya alcanza los 30.4K de seguidores.

Ávila Beltrán tomó fama cuando fue detenida en el 2007, cuando estuvo acusada del delito de recursos de procedencia ilícita. En aquel momento, "La Reina del Pacífico" sonrió al ser capturada, lo que provocó toda clase de especulaciones.

Además, La Reina del Pacífico, es la hora de contar, el libro del periodista Julio Scherer García abonó a conocer más sobre sobre la supuesta narcotraficante, a quien se le vinculó con Ismael "El Mayo" Zambada en los noventa.

En sus Tiktok, Sandra muestra cosas cotidianas de su vida, como rutinas de belleza y a sus amigas.

En su último video, por ejemplo, la mujer habla de cremas para el rostro. "Tuve un día con muchas ocupaciones.. pero pronto les voy a mostrar la crema que uso para mi skin care", dijo.