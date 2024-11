El Gran Diario de México sigue impulsando su compromiso con los suscriptores al organizar eventos exclusivos con las figuras más influyentes del país. En esta ocasión, el reconocido economista y periodista Carlos Loret de Mola se presentó para abordar el tema “El inicio del sexenio de Sheinbaum: Expectativas y desafíos”, en un encuentro dirigido a los suscriptores del diario.

El pasado viernes 22 de noviembre, más de 80 suscriptores llegaron puntuales a las instalaciones de esta casa editorial, donde Loret de Mola compartió su análisis sobre lo que se puede esperar del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer en la historia de México en ocupar la presidencia.

Los asistentes, entusiastas de poder interactuar con una de las voces más destacadas del periodismo mexicano, recibieron a Loret con un aplauso.

Durante su intervención, el periodista ofreció una perspectiva clara sobre los retos y oportunidades que enfrenta la nueva Presidenta. “Estamos frente a un nuevo tipo de paradigma electoral, las viejas reglas no se aplican”, explicó Loret, destacando que Sheinbaum se beneficiará significativamente de la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo que le da una ventaja estratégica al inicio de su mandato.

El periodista también destacó la complejidad interna del movimiento político de Morena, señalando que, “si la Presidenta con ‘A’ quiere ser Presidenta y demostrar que manda por encima de Adán Augusto López, Ricardo Monreal y ‘Andy’ López Beltrán; tiene que dar una señal de poder”.

A pesar de que Sheinbaum ostenta la presidencia, su relación con otros actores clave está marcada por una constante lucha por el control. “En cualquier movimiento político entre pares hay una disputa por tener más poder”, explicó Carlos Loret.

El periodista reveló que, aunque con dificultades y en secreto, muchas personas del obradorato se han acercado a contarle sus experiencias. Ilustró esto con la política de austeridad implementada por AMLO, la cual resultaba muy incómoda para muchos, pues “era una camisa de fuerza en la que mandaban, pero no podían mandar, tenían presupuesto, pero no podían ejercerlo".

Al final del evento, los suscriptores se mostraron satisfechos por la oportunidad de escuchar de cerca a uno de los periodistas más influyentes de México, quien ofreció un análisis profundo sobre los temas cruciales del momento político en el país.

