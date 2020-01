La Mañanera. Funcionario que trate de convencerme de condonar impuestos se va al carajo: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aquel funcionario que trate de insinuarle que mueva sus influencias para condonación de impuestos a favor de alguna empresa “se va al carajo”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en anteriores administraciones había privilegios para que grandes empresas no pagaran impuestos, algo que, recordó, ya no se permite, porque los integrantes de su gabinete son personas integras y porque la ley lo impide.

“No hay condonación de impuestos, no va haber privilegios, tienen que pagar los impuestos ya no es el tiempo de antes. Era una vergüenza, grandes bancos que les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos, mientras el pueblo tenía que estar pagando, eso se termina.

“Eso ya está prohibido, por eso se reformó la Constitución, están prohibido los monopolios y la condonación de impuestos, ya es delito grave y no es amenaza, ni advertencia, es información. Ya es delito grave la defraudación fiscal, no hay derecho a fianza.

Lo mejor es que todos se pongan al corriente y no sirven la influencias (y decir): “No es que yo tengo, muy buena relación con el secretario de Hacienda, con el Consejero Jurídico, con la secretaria de Gobernación”, ya no es así, porque el secretario de Hacienda, de Gobernación, son gentes integras”.

En Palacio Nacional el mandatario dijo a aquellas personas que intenten hacer esto, “que no le busquen, no hay nadie y no se atreve un funcionario hacerme un planteamiento de eso, porque se va al carajo. Ya no hay ninguna posibilidad, hay que cumplir con los compromisos”, dijo.