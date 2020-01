La Mañanera. Estado mexicano dejó de ser el principal violador de Derechos Humanos: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado mexicano dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, puesto, afirmó, los servidores públicos tienen la obligación de garantizar que no se violen los derechos de la población.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que los servidores públicos tienen que proteger la vida de las personas.

“No se violan los derechos humanos, el Estado, en estos tiempos, dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. Está prohibido violar los derechos humanos, los servidores públicos tienen que garantizar los derechos humanos, proteger la vida de todas las personas”, dijo.

“No se construirá ninguna presa más”

Aparte, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no construirá ninguna presa más -a excepción de la presa Chicoasén, en Chiapas- pues garantizó que no se realizará ninguna obra sin la voluntad de las comunidades, y porque se modernizarán todas las turbinas de las presas actuales para generar más energía y aumentar la producción.

“No se puede hacer ninguna obra sin la voluntad de la gente, lo de La Parota tiene oposición y no se va a construir esta presa, como no vamos a construir otras presas. Les diría que no vamos a construir la presa del Paso de la Reina en Oaxaca, y tampoco la presa de Boca del Cerro en el Usumacinta, en Chiapas, la única que se va a terminar porque ya se inició es una ampliación en Chicoasén”.

“¿Por qué no nuevas presas? Porque se van a modernizar las turbinas de las presas actuales para aumentar la capacidad de producción de energía con turbinas modernas, nuevas, utilizando la misma infraestructura”.