Este miércoles 17 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo, una conferencia dedicada a informar sobre los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 09:18 AM A las 9:18 finaliza la conferencia "Mañanera del Pueblo" encabezada por la Presidenta de México.

Nación 09:15 AM Miguel Ángel Elorza, presenta la sección de "El Detector de Mentiras" durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Nación 09:09 AM La mandataria federal hizo un llamado a la población mexicana a que se hable sobre el uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de las y los niños. Pidió recuperar juegos tradicionales para que los menores reduzcan las horas que pasan frente a la pantalla.

Nación 09:04 AM La Presidenta de México adelantó que para este año existe la meta de que todas las escuelas, centros de salud y hospitales tengan energía eléctrica para, a su vez, se avance en el Servicio Universal de Salud.

Nación 08:48 AM Sheinbaum Pardo aseguró que desde su administración siempre buscará la autodeterminación de los pueblos y que no está de acuerdo con los bloqueos que Estados Unidos hace a Cuba.



Nación 08:45 AM En busca de evitar congestionamientos viales, la mandataria destacó la medida de implementar home office y suspensión de clases este miércoles y jueves por el Mundial 2026.

Nación 08:38 AM Sobre las protestas de la CNTE, la titular del Ejecutivo recordó que hay diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Cuestionó la protesta del magisterio que se prevé realizar este miércoles rumbo al Estadio Ciudad de México. "¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio?, ¿para qué?, me preguntó, ¿para qué?, expresó.



Nación 08:28 AM Sobre los legisladores del Congreso que buscan una gubernatura en las próximas elecciones del 2027, la mandataria federal sostuvo que esa decisión le corresponde a Morena en caso de que diputados y senadores busquen un espacio en la boleta electoral.

Nación 08:27 AM La titular del Ejecutivo pidió revisar si Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, incurrió en alguna falta por los dichos contra el presidente Donald Trump al decirle que es "asqueroso" y misógino". Sostuvo que sus comentarios no corresponden al sentir del gobierno de México.

Nación 08:16 AM Sheinbaum Pardo destacó la Estrategia de Seguridad del gobierno de México con la baja del 46% de homicidios reportado ayer durante su conferencia matutina.



Nación 08:10 AM La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que el gobierno invertirá durante su sexenio un total de 27 mil mdp para obras de electricidad en el país.



Nación 08:06 AM La directora de la CFE detalló que la meta para el 2028 es alcanzar la cobertura eléctrica nacional del 99.99% en busca de que todas las y los mexicanos tengan luz. Destacó una inversión de mas de 21 mil mdp en obras para lograr la meta nacional.

Nación 08:00 AM Emilia Esther Calleja, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en el país se trabaja para acelerar la electrificación con ayuda de la infraestructura. "La electricidad no se entiende como un privilegio ni como una mercancía, se entiende como un derecho vinculado a la justicia social y al bienestar del pueblo mexicano", expresó.

Nación 07:57 AM Luz Elena González Escobar, secretaría de Energía presenta el Programa de Justicia Energética. Destacó que se siguen realizando más de 45 mil obras de electrificación en el país.





Nación 07:50 AM Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar presentó los avances en la incorporación de tecnología en hospitales del país. Sobre el Hospital General Xoco, el funcionario encabezó la inauguración de la Sala de urgencias más avanzada y grande de América Latina tras la modernización que se realizó para beneficiar a las y los pacientes.

Nación 07:41 AM En enlace a Puebla realizan la entrega de viviendas del Bienestar en la entidad. La meta es la construcción de 75 mil viviendas para los y las beneficiadas del estado. En el mes de junio se prevé abrir 11 fraccionamientos en varias regiones poblanas. En presencia del gobernador Alejandro Armenta, se realizó la entrega de su vivienda a una pareja que agradeció el apoyo del Gobierno Federal por su patrimonio.



Nación 07:38 AM A las 7:38 de la mañana inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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