La mañanera de AMLO, 3 de mayo, minuto a minuto

07:30- Robledo refiere que se realizaron estudios sobre la situación de salud en el país y presenta resultados de los levantamientos sobre infraestructura, equipamiento y personal.

07:27- Zoé Robledo, titular del IMSS, dice que la misión del IMSS Bienestar es el derecho pleno a la atención médica y los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social.

07:25- Ante López Obrador, el subsecretario de Salud presenta una “imagen estimulante” de lo que fue la aplicación de vacunas contra Covid-19 en México: “¡Gracias!”, les dice a todos los trabajadores de la salud.

07:22- López-Gatell destaca que en México “no hubo desperdicio de vacunas, todas fueron aprovechadas” y se aplicaron “cruzando ríos, subiendo montañas, caminos sinuosos, desfiladeros”.

07:19- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destaca la vacunación “copiasa, muy intensiva” contra Covid-19 y destaca el “operativo abril”, “la jornada más intensiva de vacunación”.

07:16- Jorge Alcocer, secretario de Salud, sobre el Covid-19: “En una pausa podríamos decir un hasta luego, no podemos decir hasta adiós a este virus que nos ha cambiado la vida en los últimos años”.

07:14- Se van a vacunar a los niños contra Covid-19, pero “ya no es lo mismo”, ya no es el sufrimiento de la pandemia, ya tenemos un solo fallecido diario en promedio por coronavirus (...) pero no vamos a confiarnos, expresa. Hace un “agradecimiento eterno” a los trabajadores de la salud por su esfuerzo en la pandemia.

07:12- Refiere que el plan para consolidar los servicios de salud se detuvo porque “nos cayó la pandemia” y el objetivo “es levantar el sistema de salud pública para más de la mitad de la población de nuestro país que no tiene seguridad social”.

07:11- Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como lo anunció la semana pasada, el Presidente informa en la mañanera de este martes sobre el plan para consolidar los servicios de salud.