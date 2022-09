La mañanera de AMLO, 27 de septiembre, minuto a minuto

07:54- No podemos descuidarnos por la pandemia ni decir que ya pasó todo, expresa. Más que decir ya se terminó la pandemia, es decir que ya está disminuyendo el contagio y la gravedad, vamos a esperar porque ya no tiene el efecto de pandemia que tuvo, señala.

07:50- Destaca el trabajo de las dependencias para atender la vacunación contra coronavirus. “Se vacunó hasta el más apartado pueblo”, afirma. Acusa que a México todavía deben vacunas “y salimos adelante con mucho dolor”. Cuenta que en Palacio Nacional plantó un ahuehuete “como un homenaje a todos los que perdieron la vida” por la pandemia “y ahí va a crecer”. Agradece la solidaridad de gobiernos extranjeros por el envió de vacunas y donación de equipo.

07:47- La pandemia fue muy difícil, fueron momentos de tristeza, de incertidumbre y hemos salido adelante; no es un asunto fácil de superar, pero se enfrentó, la gente ayudó mucho. No hubieron protestas del sector salud, no hubieron marchas ni manifestaciones ni huelgas, se aceptaron condiciones especiales de trabajo, dice el Presidente.

07:45- No es una consulta popular porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico, dice Adán Augusto López luego de presentar el “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública”.



07:43- El secretario de Gobernación presenta las preguntas del “ejercicio participativo” para que la gente opine sobre el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

07:39- Como “no es consulta”, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, presenta el “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública”. Se instalarán puntos receptores y estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y un comité ciudadano; será el domingo 22 de enero de 2023.

07:36- Menciona el director del IMSS avances importantes del programa IMSS-Bienestar en Baja California Sur, Campeche, Sonora y Sinaloa; da fechas del arranque.

07:31- Zoé Robledo, director del IMSS, destaca el avance en la federalización del sistema de salud en Nayarit, Tlaxcala y Colima.

07:29- López Ridaura recuerda que el próximo 3 de octubre inicia la campaña de vacunación contra la influenza.

07:26- En lugar de Hugo López-Gatell, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, destaca 11 semanas de descenso de la pandemia: La última semana ha sido el punto más bajo. Llama a que se sigan vacunando las personas.

07:26- Jorge Alcocer, secretario de Salud, destaca 11 semanas en continuo descenso de la pandemia por Covid-19.

07:22- López Obrador repite que “no se va a llamar consulta” el ejercicio para que la gente decida sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Destaca la democracia participativa.

07:20- El presidente López Obrador reprocha que ayer medios de comunicación cubrieron la marcha en CDMX por los 8 años del Caso Ayotzinapa, pero a él nunca le hicieron una cobertura cuando fue opositor. Vamos a seguir garantizando todas las libertades, menciona.

07:19- López Obrador cuenta que pidió ayuda a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, porque hay “mafias” en el ISSSTE y amenazas a servidores públicos.

07:17- “Para los jóvenes”, recuerda que cuando le hicieron fraude electoral en 2006, “como pago a la maestra Elba Esther”, recomendó a Yunes como director del ISSSTE. “Estamos rescatando al ISSSTE”, señala al acusar "mafias" en el Instituto.

07:15- El ISSSTE lo dejaron como un cascarón, estaba privatizado por completo, dice.

07:13 -Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaca el avance del fortalecimiento del sistema de salud pública: “Vamos a dejar un sistema de salud pública de primera, con buenos hospitales, con médicos especialistas, con medicinas, universal, gratuito; garantizar el derecho a la salud”.

Agrega que “no es fácil” porque “destruyeron el sistema de salud pública para privatizar la salud” y acusa que no hay médicos especialistas, además que se corrompió el sistema de abasto de medicamentos.