La mañanera de AMLO, 25 de julio, minuto a minuto

08:08- La gente le tiene más confianza en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, más que a las policías municipales y estatales, dice.

08:07- Indica que en CDMX la percepción de inseguridad “ya es otra”. La CDMX es una ciudad con menos robos y menos violencia, tan es así que se están viniendo a vivir y a trabajar estadounidenses, indica.

08:05- Se va avanzando poco a poco, una cosa es la realidad y otra es la percepción; hay más confianza y ayuda mucho el que no se permita la impunidad, dice López Obrador al ser cuestionado sobre una encuesta de percepción de inseguridad del Inegi. Acepta que hay estados donde no se han tenido buenos resultados.

08:02- No pueden pagarse rentas mensuales en propiedades particulares para las escuelas, señala. “Hay que procurar que se tengan escuelas propias, hay en la ciudad y en todo el país muchos terrenos y se tiene presupuesto para las escuelas”.

08:01- Reitera el Presidente su llamado a que las personas no caigan en fraudes como sucedió con algunas cajas de ahorro. Asegura que la FGR trabaja contra los fraudes cibernéticos.

07:59- López Obrador destaca los trabajos en su gobierno para atender a quienes no tienen seguridad social. Agradece al gobierno de Cuba, “al pueblo hermano”, por enviar médicos de ese país a México: “¿Ustedes creen que me va a desmoralizar? ¡Claro que no!”.

07:54- “Para los jóvenes”, acusa que en la UNAM querían cobrar cuotas “cuando estaba en su apogeo la política privatizadora”. En Nayarit tenemos casi el 100% de los médicos, refiere al destacar la basificación del personal de salud en el estado. También destaca que hay abasto de medicamentos.

07:51- No me molesta, es mi trabajo y entiendo el enojo de los adversarios por el proceso de transformación; no es cualquier cosa y lo estamos haciendo de manera pacífica, dice López Obrador por las críticas a su gobierno. “Ahí vamos avanzando y estoy optimista”, expresa al acusar que a sus adversarios no les gustó la contratación de médicos cubanos. Otra vez acusa que por el periodo neoliberal no hay especialistas. Señala que no está en contra de la educación privada.

07:47- López Obrador se dice preocupado por “un cráter” que se abrió en una pista del AICM y que retrasó los vuelos. Pronto vamos a informar de cómo está el AICM para que haya toda la seguridad, dice al destacar inversión constante.

07:43- “Hay toda una campaña en contra del gobierno de los que no pudieron atracar con lo del Aeropuerto de Texcoco y no se les pasa el coraje'', declara.

Sabemos que el Aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y se tiene que ir usando de manera natural, añade. Refiere que le echan la culpa a su gobierno de una campaña contra el AICM.

07:39- Cuenta que ayer voló de Guadalajara a la Ciudad de México y el avión se desvió porque, según informó el piloto, encontraron “un cráter” en la pista en el AICM. Acusa que en la Terminal 2 del Aeropuerto de la CDMX hubo “un fraude”, “además que el terreno no es el más adecuado”.

07:37- Donde quiera que voy, muchísima gente me dice que no se pierde las mañaneras, dice López Obrador al hacer un llamado a los ciudadanos a que no se dejen engañar ante fraudes con su imagen. Nosotros no nos metemos a negocios privados, refiere.

07:32- Se presentan videos de los avances en la construcción de obras como el Tren Maya y la Presa Santa María Río Baluarte Sinaloa.

07:31- Al comparar el sueldo mensual de López Obrador con el de otros funcionarios, el titular de Profeco acusa que “los angelitos” consejeros de la judicatura, magistrados de la Sala Superior, ministros de la Corte, la gobernadora del Banco de México, el consejero del INE y el fiscal general de la República ganan más que el Presidente de México.

07:30- Por encargo de López Obrador, el titular de Profeco compara el sueldo del Presidente, de 136 mil 700 pesos al mes, y menciona que la presidenta de la CNDH, los secretarios de estado, el director de Pemex, el director del IMSS y los senadores ganan casi lo mismo o por debajo.

07:26- “En un análisis basado 100% en fuentes públicas” y al pedir que periodistas “le echen la mano”, el titular de Profeco señala, por instrucciones de López Obrador, que “nadie debe ganar más que el señor Presidente”.

07:23- Son altos los precios de la papa y la cebolla, dice el titular de Profeco al destacar que el índice de precios al consumidor se ha mantenido estable en alimentos y bebidas.

07:22- Sheffield indica que hay aliados de los consumidores del gas LP.

07:17- Ricardo Sheffield, titular de Profeco, indica que sigue el subsidio a los combustibles por lo que no se paga el IEPS.

07:16- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador con la frase: “estamos bien y de buenas”. Anuncia que en su mañanera de este lunes se transparentará sobre “quiénes cobran más que el presidente”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.