La mañanera de AMLO, 2 de diciembre, minuto a minuto

07:41- Yo no me sorprendí porque llegó mucha gente a la marcha porque ando recorriendo todo el país, yo sé cómo está. Se empoderaron: López Obrador. "Ayudó mucho la manifestación", refiere.

07:40- Desde Madero no se veía tanto ataque a un presidente, “un bombardeo así de mentiras sí aturde, confunde”, expresa al mencionar que “una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”.

07:38- Otra vez acusa que los medios de comunicación están en su contra, principalmente los de la Ciudad de México.

07:37- Los opositores sí están muy debilitados y sus intelectuales orgánicos tampoco saben de política, expresa el Presidente.

07:32- Critica la actitud conservadora de la oposición y que “el jefe político” de los opositores es Claudio X. González: “Él es el que le da orden al del PRI, PAN y PRD. Qué experiencia política tiene si lo único que ha hecho es defender intereses creados y hacer influyentismo”.

07:30- Otra vez López Obrador menciona el congreso ultraderechista que se realizó en días pasados en la Ciudad de México y que fue convocado por el actor Eduardo Verástegui: “Hay libertad de manifestación, de expresión, de prensa y así va a seguir siendo”. Recomienda a la oposición “que revisen su estrategia”: Fracasan porque menosprecian al pueblo. Ahora la política es asunto de todos, expresa.

07:28- Que presente las pruebas, yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa, dice sobre la denuncia de la oposición por la marcha del 27 de noviembre.

07:24- Tras haberlo exhibido ayer, otra vez López Obrador se lanza contra el periodista Pedro Ferriz de Con por haber dicho que el presidente de México practica magia negra en Palacio Nacional: “Esto nos ayuda a ver la desesperación, cómo nos choreaban”.

07:22- Sobre la denuncia de PAN-PRI-PRD en su contra por acarreo con recursos públicos en la marcha del 27 de noviembre, López Obrador acusa que “están en su papel” y que “es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas”.

No hay imaginación ni talento de la oposición, solo insultan y critican, para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, dice.

07:15- El homicidio doloso va decreciendo en Veracruz, señala el secretario de Marina. Destaca los operativos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en el estado.

07:13- El almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, presenta datos de delitos en territorio veracruzano.

07:11- El gobernador veracruzano agradece a López Obrador los programas sociales y los programas de seguridad. Afirma que se han disminuido los delitos de alto impacto como homicidio doloso, secuestro y feminicidio.

07:08- Es excepcional, Cuitláhuac García está haciendo un gobierno ejemplar, sobre todo lo que tiene que ver con la honestidad, dice López Obrador sobre el gobernador de Veracruz.

Era un estado rico con pueblo pobre, ahora no, tienen un buen gobernador, un hombre honesto y eso ayuda mucho, agrega.

07:06- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Veracruz. Destaca la rehabilitación del Fuerte de San Juan de Ulúa y anuncia la rehabilitación del edificio donde Benito Juárez firmó las Leyes de Reforma.