La mañanera de AMLO, 17 de enero, minuto a minuto

08:24- Menciona López Obrador que hoy inicia el juicio de Genaro García Luna en EU: Fue convirtiéndose en el brazo derecho de Calderón y terminó acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada. Asegura que en México no se informa de esto en México. Dice que los medios en México siguen la línea de "obedecer y callar".

08:21- López Obrador reprocha que periodistas extranjeros sacaron reportajes sobre México, en la visita de Joe Biden y Justin Trudeau. Se lanza contra los medios de comunicación y contra el periodista Carlos Loret de Mola.

08:19- “La prensa occidental es bastante conservadora”, expresa López Obrador al lanzarse contra The Washington Post, Los Angeles Times y The New York Times, y al defender a Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

08:17-Dice López Obrador que “es muy estimulante, una dicha enorme que el pueblo tenga un nivel de concientización de los mejores del mundo” : Hay que seguir con la revaluación de las coincidencias.

08:13- “También es otra cantaleta de los conservadores”, responde el presidente López Obrador al ser cuestionado por la “militarización”, tras el nombramiento del general retirado David Córdova como comandante de la Guardia Nacional y del comandante Luis Rodríguez como subsecretario de Seguridad. Acusa a los conservadores de ser racistas y clasistas.

08:10- “Es obvio porque los del bloque conservadores están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el INE, en el Tribunal Electoral”, responde López Obrador por lo publicado este martes por EL UNIVERSAL sobre las denuncias que acumulan las “corcholatas” Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto López.

López Obrador reprocha que el Tribunal Electoral prohibió los “AMLITOS”: “Es de caricatura”.

08:09- Reafirma la secretaria de Seguirad que la baja en la incidencia delictiva es por el trabajo de las dependencias, y seguirá la cero corrupción y cero impunidad.

08:07- Rodríguez menciona avances en las mesas de paz y acciones contra la toma de casetas y la regularización de autos chocolate, que son más de un millón.

08:02-Otra vez en la mañanera la secretaria de Seguridad muestra la comparativa de homicidios dolosos entre sexenios y se menciona que con Felipe Calderón es el periodo en el que más aumentaron. Destaca una baja en los delitos del fuero común, en secuestro y feminicidio.

07:59- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, asegura ante López Obrador que 2022 cerró con una baja en la incidencia delictiva por el trabajo de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Destaca una disminución del homicidio doloso en diciembre, que es el mes con más reducción en los últimos seis años.

07:55- Destaca el secretario de Defensa acciones contra el robo de combustible.



07:53- Muestra Luis Cresencio Sandoval la información que se compartió con Estados Unidos y Canadá sobre el aseguramiento de drogas, entre ellas fentanilo y metanfetaminas.

07:50- Por la fuga de reos en Ciudad Juárez, el secretario de Defensa destaca la recaptura de reos, detenciones por complicidad y que hay 19 reos pendientes por recapturar. Destaca acciones relevantes en aduanas, como aseguramientos de cheques, armas y drogas.

07:45- El secretario de Defensa muestra ante López Obrador la detención de 12 personas por la agresión armada contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Menciona aseguramientos de drogas y armamento.

07:44- Ante el Presidente, Luis Cresencio Sandoval destaca la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con uso de inteligencia.

07:42- Ante López Obrador, el secretario de Defensa destaca el despliegue de 5 mil 940 elementos de la Guardia Nacional en las 190 estaciones de todas las líneas del Metro.

07:39- General Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, destaca el reclutamiento de elementos de la Guardia Nacional para llegar a más de 153 mil. Menciona acciones contra la delincuencia.

07:36- El secretario de Marina destaca detenciones relevantes con la de “El Gato”, del Cártel de los Beltrán Leyva, y de los más buscados por el FBI. Menciona aseguramientos de armamento, así como droga de grupos de la delincuencia. Señala agresiones contra los elementos de las Fuerzas Armadas.

07:32- Almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, destaca las acciones de los elementos en materia de seguridad.

07:28- El director del IMSS anuncia la llegada de otros 124 médicos especialistas cubanos el próximo 27 de enero para que atiendan en lugares de alta marginación.

Destaca la compra consolidada de equipo médico para 10 estados para adquirir más de 34 mil piezas.

07:25- Zoé Robledo, director del IMSS, destaca los avances en el IMSS-Bienestar para mexicanos sin seguridad social.

07:23- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informa que la pandemia de Covid-19 continúa a la alza con 12 semanas consecutivas, con “leve aumento” de hospitalizaciones y defunciones. Destaca la vacunación.

07:22- Jorge Alcocer, secretario de Salud, dice que en 12 semanas aumentaron los contagios de Covid-19.

07:22- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.