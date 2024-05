En el marco del Día de las Madres este 10 de mayo, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller saludó a “todas las mujeres de México que han tenido este privilegio, esta responsabilidad y tan enorme reto”.

A través de sus redes sociales, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador también recordó a sus abuelas y compartió imágenes de ellas.

“En nuestro país, la madre es sagrada. Comparto ese valor: cuando nos convertimos en madres, sobre todo, aprendemos a ser hijas y nietas. Valoramos todo lo que hicieron por nosotros, mucho de ello, ni lo sabremos o recordaremos porque son milagrosas y hacen malabares inimaginables para resolver los problemas de cada día.

“La madre mexicana es doctora, mecánica, ingeniera, albañil, cocinera, plomera, chofer, afanadora, contadora, economista, juez, capitana de barco, rescatista, árbitro, mediadora de conflictos, cuidadora, maestra… ¿le sigo? Lo nuestro es ser todólogas empíricas y, si algo no hemos aprendido, ahí vamos, a tomar la lección, porque la aventura de la maternidad seguirá con crestas de subida y de bajada y mil cosas más y no podemos darnos el lujo de no estar alertas”, expresó Beatriz Gutiérrez Müller.

Agregó que “cada vez son más las mamis que atienden un empleo o negocio o son sus propias jefas. También, jefas de familia. Increíble: doble, triple o cuádruple trabajo…”.

Presenta a sus abuelas y recuerda a su mamá

La escritora compartió imágenes de sus abuelas Isabel y Bertha Elvira, a quien describió como “un par de mujeres buenas, como millones”.

Gutiérrez Müller también recordó a su mamá Nora Beatriz Müller, quien murió el 3 de diciembre de 2018: “Era alegre y hermosa. La extraño. Sus hijos le causamos muchas satisfacciones y dolores de cabeza, no tengo la menor duda. Pero fue la mejor que pudimos tener. Es sagrada”.

“Van muchos besos para ellas y para todas las madres, las vivas y las que se nos adelantaron”, refirió.

Beatriz Gutiérrez Müller recordó a su mamá y a sus abuelas. Foto: Instagram @beatrizgutierrezmuller

Manda mensaje por el 10 de mayo

“Este día, déjense consentir. No levanten ni un plato y a quien les ponga mala cara, mándenlo a la porra. Quiéranse mucho. Siéntanse orgullosas y muy importantes: la tarea que realizan es la de mayor responsabilidad social y humana porque se trata de criar a personas de bien y buenos mexicanos. ¿Algo más relevante que esto?

“Y feliciten a sus hijos por la mamá que tienen, je, je”, expresó.

