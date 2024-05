Durante su conferencia mañanera de este 7 de mayo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los rumores que circularon en redes sociales sobre un divorcio entre él y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

“Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió un tuiter; es falso. ¡Ah, no, no, no, ya! Es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz, no, no. Vamos a seguir juntos”, expresó el Presidente.

Además, precisó que “ella va a continuar con su trabajo y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”.

Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO, el amor en redes sociales

López Obrador conoció a Gutiérrez Müller durante su administración como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en lo que va del sexenio, ambos han expresado su amor en redes sociales.

Ambos han compartido felicitaciones de cumpleaños con emotivos mensajes y fotografías en sus redes sociales que han enternecido a los simpatizantes.

“Muchas felicidades a Andrés Manuel por su cumpleaños. Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar. Que tenga un feliz día y que no le falten salud ni amor”, escribió Gutiérrez Müller al Presidente en 2020.

Muchas felicidades a Andrés Manuel por su cumpleaños. Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar. Que tenga un feliz día y que no le falten salud ni amor. Publicado por Beatriz Gutiérrez Müller en Viernes, 13 de noviembre de 2020

El año pasado, con motivo de su cumpleaños 70, la investigadora dedicó otro mensaje y lo acompañó con fotografías desde 2010.

“A lo largo de nuestro tiempo juntos has cumplido muchos años que hemos celebrado porque tu nacimiento ha sido para existir, creo yo, intensamente; para dar todo por causas superiores, para entregarte en favor de los demás. Este año no es la excepción. ¡Felicidades!”, publicó.

Por su parte, López Obrador también ha hecho lo propio y apenas en enero de este año felicitó a la periodista y escritora por su cumpleaños. "Hoy cumple años Beatriz, a quien amo y admiro por su imaginación y talento. ¡Felicidades!", escribió en su cuenta de X.

Mi madre y dos mujeres han sido fundamentales en mi vida. Hoy cumple años Beatriz, a quien amo y admiro por su imaginación y talento. ¡Felicidades! — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2024

“El real y verdadero quién para…”

En 2022, en el marco del Grito de Independencia en el Zócalo, Morena destacó la relación del matrimonio López Gutiérrez.

“El real y verdadero quién para…”, expresó Morena al compartir una imagen de López Obrador y Gutiérrez Müller expresando su amor.

El real y verdadero quién para…



¡Buenos días a todas y todos! pic.twitter.com/Ci6EnSpMPS — Morena (@PartidoMorenaMx) September 16, 2022

