El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Ciudad de México es más seguras que otras urbes del mundo, como Nueva York y Chicago.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal indicó que en la capital del país hay una tendencia a la baja de los homicidios dolosos por lo que destacó el trabajo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“La Ciudad de México es más segura que Nueva York, yo sé que esto no les gusta a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto y ya no hay que enojarse para nada, es más segura de la ciudad de Chicago y otras ciudades de Estados Unidos y del mundo.

“Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México del 2000 al 2005 y qué les puedo decir, en homicidios es lo mismo, nosotros bajamos los homicidios, eran tres homicidios diarios cuando llegamos y dejamos, creo, que en 1.8, pero ahora, después de 20 años está igual o menos… Creo que 1.6… Está en el lugar 24 a nivel nacional, ahora es 1.9”, refirió.

En Palacio Nacional, el mandatario federal resaltó que el ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien lo sustituyó cuando solicitó licencia, hizo una buena labor en el gobierno de la capital de la República, así como Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno.

“Donde se desquició fue por aquí (la gestión de Miguel Ángel Mancera) y aquí ya empezó a bajar (con Claudia Sheinbaum), y ahora está en 1.9”, comentó al señalar una gráfica sobre la evolución de los homicidios dolosos en la Ciudad de México.

Incluso, aseguró que muchos extranjeros, “como estadounidenses jóvenes están viniéndose a vivir a la Ciudad de México”.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador afirmó que la jefa de Gobierno encabeza la reunión del gabinete de seguridad local de lunes a domingo, a diferencia del gobierno federal que es del lunes a viernes.

“En el caso de las autoridades de la Ciudad de México también sábado y domingo como es todos los días y el jefe de la policía de la Ciudad México está haciendo buen trabajo (Omar García Harfuch) y lo mismo la procuradora Ernestina Godoy, y Rosa Icela (Rodríguez) me ayuda muchísimo, mucho, mucho, la Secretaría Seguridad Pública y Protección Ciudadana”, comentó.



