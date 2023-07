Sin lugar a duda, la Iglesia católica se ha mantenido prudente en cuestiones de la política nacional, pero ello no significa que no esté atenta, preocupada y hasta alarmada por los elevados índices de criminalidad, la cual, ya tocó a sus puertas con el cobarde asesinato de varios de sus sacerdotes.

De cara a la tragedia nacional que afrontamos a lo largo y ancho del territorio nacional y como resultado de la ineptitud demostrada por el actual gobierno federal de la 4T, la Conferencia del Episcopado Mexicano, máximo organismo rector de la Iglesia católica, levanta la voz resaltando el estado de indefensión en la que se encuentra, tratando de poner un alto a la creciente ola de crimen, pero también, a los signos de violencia, a la impune violación de los derechos humanos, a las constantes mentiras expresadas por el propio presidente de la República, así como el aumento de la perversa pobreza, y por si fuera poco, la polarización social e ideológica emprendida desde “Las Mañaneras” de Palacio Nacional.

El Obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez, querido, respetado y admirado no solamente por la comunidad perteneciente a la Diócesis de Texcoco, sino por la sociedad en general, cuando lo ven caminar por la calle, la gente acude para saludarlo con enorme afecto y expresarle muestras de cariño. Vaya que se ha ganado ese respeto y admiración de los texcocanos, como respuesta a una noble labor realizada entre los más necesitados.

A sus 73 años de edad, de una exitosa y productiva vida dedicada en cuerpo y alma al sacerdocio, el obispo de la Diócesis de Texcoco, en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL, preocupado y afligido por el acontecer nacional, pero respetuoso de la responsabilidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, lamenta que la 4T tenga sometido a México a un poder maligno y hace un hace un enérgico llamado: “Ya basta a la ola de violencia en el país”.

Al consultarle ¿Por qué hay tantos jóvenes inmersos en actos delictivos?, dijo que ello se debe a la pérdida de la fe y del espíritu. Asimismo, considera como una irresponsable y errónea actitud del gobierno federal para solucionar un grave problema nacional del crimen organizado, con una simple frase de abrazos y no balazos.

Entrevistado en su despacho parroquial de la Catedral de Texcoco, amable en su trato y sincero en sus respuestas, demuestra su educación, sencillez y humildad.

-Señor Obispo, ¿Hasta dónde vamos a parar con estos alarmantes índices de violencia? Más de 157 mil homicidios registrados en estos casi cinco años de la 4T ¿Los Diálogos Nacionales por la Paz, organizados por la Conferencia del Episcopado Mexicano, son un grito de auxilio en el desierto del valemadrismo presidencial?

- ¡Que pregunta tan interesante y fuerte me plantea! Déjeme decirle que no podré estar físicamente en los Diálogos Nacionales por la Paz que se llevarán a cabo el próximo mes de septiembre en Puebla, pero sí, estoy totalmente involucrado en construir la paz desde mi Diócesis de Texcoco y en toda la zona Oriente del Estado de México.

- ¿A lo mero macho, a un Obispo le preocupa construir la paz o simplemente vive dentro de una “zona de confort”?

-Sorprendido por la pregunta, su rostro enrojece notablemente y sin perder la cordura, me dice: ¡No don Edmundo!!... ¡Uff!! ¿Cuál zona de confort? ¡Para nada!! Permítame informarle que Juan Manuel Mancilla, actual Obispo de Texcoco, está completamente entregado y comprometido porque los sacerdotes que integran esta Diócesis vivan dentro de un ambiente de fraternidad y continúen con esa cercanía respetuosa con las comunidades, con las familias, vamos, que se apoyen y reine un espíritu de respeto entre ellos mismos…

-Disculpe que le interrumpa, esto me obliga a preguntarle: ¿Entre los sacerdotes también existen las envidias?

-¡No!, por supuesto que no deben de existir. Al contrario, entre ellos, debe existir una constante cercanía respetuosa, incluso, que se sobrelleven lo mejor posible.

-¿Los defectos, no son ajenos a los sacerdotes?

-Los sacerdotes somos seres humanos como cualquiera. Los defectos siempre permanecerán dentro de una persona y dentro de una comunidad.

-¿Es válida la improvisación, en cuanto a los Agentes del Pastoral?

-Esa es una de las obligaciones y deberes de un Obispo, acompañar a los Agentes de Pastoral, pero, sobre todo, con proporcionarles formación y capacitación.

-¿Un Pastor o un sacerdote se siguen capacitando?

-¡Por supuesto que sí!! Porque no hay como la educación para que una persona sea equilibrada tanto en el aspecto personal, profesional, social, y de esta manera, logre tener luz y buenos cauces para salir avante en el escenario comunitario.

-¿La Iglesia apuesta en la formación de los “laicos”?

-¡Qué bueno que me lo pregunta!! En efecto, estamos invirtiendo tiempo y recursos en la formación de los laicos, por ejemplo, ahorita, se vienen los cursos de verano para renovar catequistas y fortalecerlas con nuevas metodologías de enseñanza…

-¿A lo mero ancho, el catecismo suele ser “atractivo” para niños y niñas?

-El catecismo tiene que ser forzosamente atractivo, es por ello, que estamos organizando cursos para el establecimiento de una red de comunicadores. Es nuestro propósito que cada parroquia cuente con un comunicador que de lectura a cada uno de los eventos sociales y religiosos, de una manera correcta y ordenada.

-¿Y cómo van?

-Hasta el día de hoy, ya contamos con poco más de 70 comunicadores. Es gratificante saber que cada una de esas 70 parroquias ya cuentan con un responsable de difundir las actividades y atender a los medios cuando así lo requieran, así como una interacción comunitaria. Es uno de los logros que hemos obtenido aquí en la Diócesis de Texcoco.

-¿La confirmaciones, son un mero afán de mostrar la vanidad y el ego del ser humano, disfrazándola de un acto religioso?

-¡Tiene usted mucha razón! Las confirmaciones no tienen por qué, convertirse en una demostración de poder económico ni de lujo y excesos. En el pueblo de Dios y en las confirmaciones, que en esta temporada se realizan con mayor frecuencia, casi siempre, a los adolescentes y jóvenes les digo que deben abrir su corazón al Espíritu Santo.

-¿Adolescentes que viven atrapados en las innovaciones tecnológicas y la vida mundana?

-¡Vaya!, quiero decirle que la confirmación viene siendo algo así como un espíritu de consuelo.

-¿A Dios no le gusta ver a sus pequeños hijos confundidos y hasta perdidos en laberintos?

-¡No!, a Dios no le gusta ver a sus pequeños hijos tristes y confundidos, mucho menos, atrapados en el desorden, la violencia y el pecado carnal, porque todo ello daña muchísimo el alma.

-¿Por qué, nuestros niños y adolescentes optan por ese atajo de la vida?

-Porque hemos perdido la fe y el espíritu. Repito, la Confirmación, es un espíritu de consuelo.

-¿Cuál es la labor de un Pastor frente a esa delicada problemática social?

-La de lograr arrancar la amargura, la tristeza y la ira.

-¿Qué les transmiten a los niñas, niños y adolescentes?

-Un espíritu de amor y conminándolos a no arrojar una piedra a su semejante, ni atentar contra su vida con un cuchillo o una pistola.

-¿Abrazos y no balazos como dice YSQ?

-Esa, es una irresponsable y errónea actitud gubernamental para solucionar un muy grave problema nacional.

-¿Hasta para eso son tontos?

-Se debe buscar la manera de convencer, de explicar y fomentar la armonía y establecer un sano equilibrio. Pero nunca, incitar para que se desate más la violencia.

-¿A qué se debe un notorio ingreso de jóvenes a los seminarios?

-Pues ahí esta la sed de Dios, así como un aumento de participación en los sagrados sacramentos. Quiero decirle que, desde hace mucho tiempo, no había visto tantos adolescentes y jóvenes en busca de la Confirmación…

-¿Un arrepentimiento a tiempo?

-Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias a ello, se ve el esfuerzo de los sacerdotes y de las catequistas, porque los niños y adolescentes aprendan a vivir dentro de un sistema de armonía.

-¿Por qué, la aparición de Niños Misioneros?

-¡Que buena pregunta y se la agradezco! Los niños y adolescentes tienen el alma pura. Asimismo, están los llamados “centinelas”, es decir, adolescentes que cuidan a otros adolescentes. También, hay Pastorales de Adolescentes y Juveniles. Modestamente, se lleva a cabo un trabajo pastoral muy efectivo que abona a la paz social.

-¿A lo mero macho, una actividad pastoral silenciosa pero efectiva?

-¡Indudablemente! Hemos logrado corregir vicios de drogadicción y violencia familiar

-¿Cómo lograr recuperar esa unidad familiar y social, si desde Palacio Nacional, se incita el divisionismo y la confrontación nacional?

-¡Uff!... Que no se nos olvide. El gran rector y magnífico constructor de la historia es Dios, nuestro padre.

-¿México es rehén de fuerzas opuestas a la voluntad de Dios?

-No obstante que la 4T tiene sometido a México a un poder maligno. A Dios, nunca se le ha ido de las manos el camino de la vida ni los acontecimientos.

-¿Será que Dios ya se olvido de nosotros los mexicanos? Cuando Juan Pablo II, repetía, una y otra vez ¡México, siempre fiel!

-Pues usted mismo lo acaba de decir. El Dios verdadero, el Dios de Jesucristo, es un Dios modesto y un Dios humilde. Siendo el Rey de la Gloria y de la Majestad, teniendo control de los cielos, de la Tierra y de todos los astros, a cada uno de nosotros nos conoce por nuestro nombre.

-A lo mero macho, ¿Dios se apiadará de nosotros con todo lo que nos está pasando?

-México es un país grandioso y bendito. Nada ni nadie lo hará sucumbir.

-¿Dios sabrá escuchar nuestras clemencias para que ya pare esta masacre, dejando más de 157 mil muertos, en los casi cinco años de gobierno?

-Dios es humilde y discreto.

-¿Estamos cayendo en un ateísmo y en un mundo de la incredulidad?

-Dios sabe perfectamente lo que nos está pasando. Ese mundo del ateísmo y de la incredulidad, al que usted se refiere, siempre se ha mostrado rico y abastecido por el maligno, sin embargo, Dios se mantiene guardando silencio, pero siempre, haciendo uso de la misericordia, de la paciencia y de la bondad.

-¿Dios protege a buenos y malos por igual?

-Todos, son hijos de Dios y sobre todos, hace caer la lluvia y el sol.

-¿Dios es un ser punitivo?

-No, Dios es amor con el ser humano, y al decir ser humano, es con todas sus realidades, sean buenos y malos.

-¿Por qué, Dios, permite este abuso de poder del hombre al que se le dio la confianza de conducirnos, se haya transformado en un verdadero monstruo, destruyendo al país?

-¡Nada es para siempre ni sexenio dure cien años! Todo tiene un principio y un final. A México, nada ni nadie lo hará sucumbir. México es un pueblo bendecido en donde la Virgen de Guadalupe vino a convivir con nosotros.

-¿Duras pruebas de fe?

-Ya sea en la cárcel, en la basura, en las guerras, en la orfandad, en el exilio con los migrantes que huyen de la represión de sus mandatarios, en la violencia de las calles, en el hambre y una perversa pobreza, Dios nunca se aparta de ninguno de quienes están sufriendo esas calamidades. Siempre, aparece sanando corazones y curando heridas de manera permanente, efectiva y con una sobrada humildad, incluso, desde el sacrificio de vidas.

-¿El poder no existe, es el hombre mismo quien lo inventa?

-Antes de responderle, permítame reconocerle su inteligencia y sentido sicológico, lo cual, me sorprende enormemente, es un excelente entrevistador. Respondiendo a su pregunta, Cristo anduvo en los palacios de Herodes, de Pilatos y era sumamente feliz al lado de su querido pueblo y recibía una paz infinita por su humildad, Jamás demostró tener un cierto poder sobre los demás.

-¿Qué se siente ser Obispo, un poder dentro del clero?

-En Juan Manuel Mancilla no ha cambiado absolutamente nada. Soy un indigno miembro de la Iglesia…

-Con la confianza que me brinda, el afecto que le guardo y sin faltarle el respeto… ¿A lo mero macho o se da golpes de pecho?

-Desde esta honrosa posición, descubro en dónde está la perla preciosa de la vida y en dónde está el acierto del trabajo al servicio de la comunidad.

-Siendo Obispo de Texcoco, ¿Cómo lleva a cabo ese trabajo en beneficio de la comunidad?

-Realizando al estilo de Cristo, con absoluta humildad hacia la sociedad y en la búsqueda de sus secretos…

-¿En dónde están los secretos de la sociedad?

- Radican en el pueblo humilde. En el pueblo que no habla y que no sabe defenderse, es por eso que aquel bautista gritó: “Cordero de Dios”. El hijo de Dios vino al sacrificio y la inocencia.

-Entonces, por favor, dígame: ¿Cómo construir en México esa paz que tanto necesitamos?

- Pues desde la bondad y desde la pequeñez. Vamos, desde la inocencia. Ahí es donde debemos poner los ojos y en donde debamos de invertir lo mejor de nuestras energías, nuestro trabajo.

-¿Cuál es el principal objetivo de un Obispo?

-En que las personas, las familias y las pequeñas comunidades se mantengan sólidas con criterios y principios, con actitudes y costumbres correctas.

-¿Juan Manuel Mancilla hacia donde dirige su mirada?

-No puedo ni debo dirigir la mirada, es más, ni levantar los ojos hacia las instancias supremas del mundo sino a mi Dios. No me interesa ni tampoco puedo.

-¿Un jerarca de la Iglesia, como usted, espera algo de las altas esferas del poder mexicano?

-¡Qué pregunta tan interesante me formula! No espero nada de las estructuras del poder…

-¿…Por qué?

-Simple y sencillamente, porque de ahí no viene ningún principio de nobleza, de vida ni de coherencia, mucho menos de servicio. Todo, pero absolutamente todo, viene de Dios.

-¿Los políticos deberían mostrar su gratitud hacia Dios?

-Definitivamente…

-López Obrador dice que Dios es un pobre pendejo junto a él…

-¡Qué fuerte sonó eso!, cuando debería agradecerle, de todo corazón, haberle entregado ese enorme paquete de conducir a un enrome y maravilloso país, porque le compartió un poco de su sabiduría, que triste que no sepa aprovecharla…

-¿Perdónalo señor porque no sabe lo que hace

-Quien hace el bien, grande será su recompensa. Pero quien hace el mal, allá de él… Insisto, el hombre que tiene la oportunidad de desempeñar un cargo de vital responsabilidad, debería ser humilde y respetuoso, sin llegar a dividir sino llevar la paz entre toda esa gran familia nacional y haciendo el bien, aguardando la santidad de Dios.

-¿El poder corrompe al ser humano?

-Habría muchas categorías, pero, ciertamente, sucede algo inexplicable…. Cuando aparece el dinero y el poder, Dios se sale del lugar.

-¿Al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios?

-No se puede servir a Dios y al dinero porque aparecen la soberbia, la avaricia y las ambiciones de un poder absoluto y Dios se va…

-Vaya, vaya… eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy en México…

-Dios no sostiene cosas del maligno porque no avanzarán…

-La gente tiene pavor de salir a la calle por tantos asesinatos…. ¿Dios en dónde está? ¿De permanecer la 4T en el 2024, México se irá a la mierda?... ¡Perdóneme la expresión!

-De ninguna manera, ¡Jamás sucederá eso! Le repito, Dios nunca sostendrá ese tipo de empresas dedicadas a la perversión y entregadas al maligno. Personas cuyo único objetivo es obtener grandes fortunas de manera fácil, sin importarles las vidas que están destruyendo, como lo es el narcotráfico.

-¿Lo que fácil llega, fácil se va?

-Insisto, son… mmm.. no sé si llamarles “empresas” o sucios negocios que jamás avanzarán.

-¿Una condena para México?

-Ese tipo de “cáncer social”, no es exclusivo de México. ¡Nada ni nadie hará sucumbir a nuestro querido México!! Tarde o temprano, cada quien recibirá su merecido. No hay que olvidar aquello que dice que: “Por sus obras serán recordados o maldecidos”

-¿La Iglesia avizora brotes de violencia con movilizaciones multitudinarias por ese hartazgo y la pérdida de la fe, de la que me hablaba?

-México es un pueblo sufrido, pero también, un pueblo sabio y muy noble…

-¿Ese pueblo noble y sabio tiene límites?

-¡Sin lugar a dudas! México es un gran país por su gente, por su cultura, por su fe. Permítame contarle algo que me sucedió durante mi estancia de estudios en el Vaticano. Un estudioso de la religión me decía que todos los mexicanos, pero todos, éramos como la raza Otomíe, la única tribu del Anáhuac que siempre supo conservarse en lo alto de la montaña, quienes lograron conservar sus costumbres y tradiciones, totalmente limpias. Recordemos que fue en el Valle del Anáhuac, en donde se construyó un enorme tráfico de intereses, de encuentros y desencuentros, sin embargo, los Otomíes se conservaron en lo alto de la montaña sin corromperse, siempre, observando y aprendiendo más. Manteniendo esa tranquilidad.

-¿Un pueblo arraigado a su tierra?

-¡Exactamente!, un pueblo que pisa la tierra y que no se ha subido ni a un escenario, ese pueblo se mantiene sabio. Se mantiene cuerdo y en paz. Demuestra ser un pueblo sensato y trabajador. Sabe perfectamente que lo que no logre a base de su trabajo no vale la pena.

-¿México, tan lejos de Dios?

-Yo no diría lo mismo, al contrario, México tiene una sabana espiritual muy rica o dicho de otra manera… -Hace una pequeña pausa, me observa detenidamente, bebe un poco de agua y me dice-: “No sé, don Edmundo si usted haya entrevistado a Facundo Cabral, supongo que sí. Bueno, pues un día, al término de una gira artística por Argentina, hace una escala en Guatemala y un reconocido periodista, Raúl Velasco, le pregunta: ¿Facundo, porque te gusta venir tanto a México?, y le responde: “Vengo a México, porque este bendito país es la reserva espiritual de América, y si se ponen las pilas, México puede ser la reserva espiritual de todo el mundo”

-Woow… ¿De ese tamaño?

-¡Ni más ni menos! En todo el mundo quedan tres reservas naturales, es decir, el Polo Norte en donde, todavía, existe pureza natural, agua y aire limpios, porque a esas bajas temperaturas, no hay bacterias ni porquerías. Luego, está el Amazonas que es muchísimo más que un simple cauce de un enorme rio, que inyecta toneladas y toneladas de vida con tanta vegetación, dando frescura y oxígeno al planeta.

-¿Y en dónde queda México?

-En el campo de la cultura, de los valores trascendentes y comunitarios está México. México es una reserva espiritual con áreas, comunidades y familias intactas en la esencia de la vida, en la fuerza de los principios, y por lo tanto, también de sus conductas.

-¿No todo está mal hecho, tal y como afirman en Palacio Nacional, que el pasado de este gran país vale queso?

-¡Por supuesto que no! Me lleno de gozo por pertenecer, trabajar y convivir con ese México.

-¿Un México con sed de libertad?

-Un México con sed de amor y capacidad de amar. Un México con sed de Dios y que se resiste a perder su fe porque la cultiva y la respeta.

-¿Un México que vive una terrible pesadilla y obedeciendo a un falso Mesías?

-Es un México que respeta la convivencia comunitaria, con una delicia espontánea para ser generoso, incluso, impredecible y que da agradables sorpresas con su gente. Ningún país del mundo tiene el sentido del humor que caracteriza a los mexicanos.

Señor Obispo, se avecina un proceso electoral presidencial muy difícil, ¿Cree usted que volvamos a tener un magnicidio, tal y como sucedió con Colosio, al resistirse la 4T dejar el poder?

-Vaya… ¡que pregunta tan difícil me plantea! Lo único que le puedo responder, es que, en base a mi fe y ese privilegio de haber conocido a Cristo, yo no puedo ser pesimista. No, desde mi óptica no avizoro tiempos de catástrofes ni disoluciones absolutas o revueltas sociales, mucho menos, de tropiezos irreparables. ¡Nooo! Espero que nada de eso suceda en nuestro querido México.

-¿A lo mero macho?

-Lo que sí sé, es que la mano de Dios nadie, pero nadie, la pisotea. Estoy seguro que se habrán de vencer esas diferencias. Dios ha vencido enormes diferencias en todo el mundo y de una manera tan sabia y en los lugares más estratégicos, que es el corazón de los hombres.

-¿Necesitamos corazones que se abran al amor y al entendimiento, pero no a la cerrazón?

-Requerimos corazones dispuestos al perdón, al amor, a la misericordia, a la paciencia, a la vida futura, pero, sobre todo, a la gloria de Dios.

-Ustedes mismos han resentido esa incontrolable ola de violencia con el asesinato de varios sacerdotes…

-Tiene toda la razón. Padecemos de ese mismo sufrimiento. El sacerdocio ha sido víctima de esa crueldad porque vivimos y vamos en el mismo carro. A los sacerdotes nos pasa lo mismo que a la gente, pero bueno, el privilegio de conocer a Dios me ayuda a mantener esa calma espiritual y esa fe en Cristo.

-¿Cómo le hace para mantenerse tan ecuánime? ¿Todo depende del cristal con el que se vean las cosas?

-Con el amor a Dios, tengo otra visión de mí mismo y también del mundo…

-¿… Y de México?

-¿De México?, pues ni se diga, creo que su pregunta ya sale sobrando. Amo a mi país y deseo lo mejor para todos los y las mexicanas.

-¿A qué se debe el registro de un notable incremento de jóvenes que ingresan a los seminarios? ¿Es un rescate o un reencuentro con la espiritualidad?

-Yo celebro que nuestros jóvenes estén reflexionando en ésa búsqueda de la paz interior, del amor al prójimo y su reencuentro con la fe.

-¿Juan Manuel Mancilla es un hombre iluminado por el cielo?, vamos, hasta Delfina Gómez, nativa de Texcoco, será la nueva gobernadora del Estado de México…

-Le repito, celebro todo lo que es luz y todo lo que significa esperanza. Por supuesto que me va alegrar que una mujer originaria de Texcoco, tenga a su cargo, con el favor de Dios, conducir los destinos de este enorme Estado de México.

-¿El Obispo de Texcoco tendrá la “vara alta” con la primera gobernadora del Edomex?

-Quiero que sepa que ni siquiera la conozco personalmente, sin embrago, le mando todas las bendiciones porque sé que las va a necesitar. Le deseo que le vaya muy bien en su delicada y honrosa responsabilidad. Si ella cree en Dios, que esté totalmente segura que Dios caminará con ella hacia adelante.

-¿A lo mero macho, al Obispo Juan Manuel Mancilla no le interesa la política ni tener ese contacto con los gobernantes de alto nivel?

-Ja, ja, ja, vaya que es muy perseverante en sus preguntas. Me tiene muy sorprendido por esa sagacidad y astucia que me demuestra.

-¿Le molesta este tipo de preguntas?

-¡Noo!!, para nada, al contrario, reconozco su olfato de excelente entrevistador…

-Mil gracias señor Obispo por sus conceptos hacia mi persona y trabajo, pero prefiero aprovechar los cinco minutos que me quedan de entrevista…

-¡Ah que don Edmundo!!, no escatimo mi afecto y reconocimiento hacia usted. Esto me obliga a declarar que Juan Manuel Mancilla busca ser completamente distinto…

-¿…En qué aspecto?

-Ja, ja, ja, sabia muy bien que me iba a respingar. Lo que quiero decirle, es que, en este sentido: ¿De dónde viene el pueblo de Dios? Pues de un pueblo que ha sufrido. Que se ha enganchado en guerras. Que ha tenido pésimos gobernantes. Que ha sido víctima de sucias ambiciones y le ha ido muy mal, porque, ese, no ha sido su lugar ni su método de vida.

-¿Qué debe hacer México para volver a recuperar esa tranquilidad y armonía familiar y social?

-Le ha costado mucho al pueblo de Dios, entre ellos, a la Iglesia, a la que yo pertenezco dichosamente. México debe entender lo que es Dios y lo que es el verdadero Mesías…

-¿Otro?, el que está en Palacio Nacional se autodefine como el “Mesías” que México esperaba…

-El único y verdadero Mesías es Cristo. Yo invito a ese gran pueblo mexicano, mis hermanos de tierra, para que no se dejen atrapar por las cuestiones mundanas. Esas demostraciones de soberbia, poder, de una tonta grandeza y establecer un erróneo control de todo… Que las personas no pierdan su valioso tiempo porque no tienen nada que hacer al respecto. No hay mal que dure toda la vida ni sexenio que dure cien años.

-¿Entonces?

¡Noo!! Que la gente se dedique a transmitir ese verdadero amor y respeto en cada una de sus comunidades, que sean más unidos en familia.

-¿La familia es el núcleo de todo universo?

-¡Exacto! La familia es el espacio lleno de candor. Por favor, no te subas ni te ilusiones ni te desvíes con falsas promesas que pone el maligno. Recordemos que Jesús, también sufrió tentaciones del maligno y se vale de mil maneras para atrapar corazones inocentes.

-¿A lo mero macho, un Obispo está exento de tentaciones?

-¡Qué bonita pregunta! Mire mi querido don Edmundo, le pongo un ejemplo de algo que me tocó sufrir. En alguna ocasión, unos reporteros me entrevistaron y me cuestionaron acerca del Muro de Donald Trump y les respondí que me daba mucho gusto que Trump llevara a cabo su proyecto de la construcción de su Muro. No sabe, ¡se me fueron con todo encima!!

-¿Se puede decir que pateó el avispero…?

-Digamos que sí, pero lo que no me dieron chance de explicar, fue que yo lo decía desde mi punto de vista, es decir, del muro hacia dentro de su propia porquería e inmundicia americana, pues se quedaran con ella. Pero del muro para acá, hacia México, que nos dejara en paz con nuestra propia naturaleza y libertad. Hasta le aplaudiría que lo hiciera de dos mil metros de altura y se quedara con toda su porquería de drogas, de dólares, de sucias ambiciones y de una errónea grandeza de poder. Eso es lo que quería decir, pero me hicieron pedazos.

-¿No somos iguales?

-Por supuesto que no, somos un pueblo totalmente distinto. Pluricultural, con una enorme riqueza gastronómica y culinaria. ¿Qué pueblo del mundo posee esa enorme variedad y delicia de comida como los mexicanos? ¡Ninguno! De norte a sur, la comida mexicana es exquisita. Ni que hablar de la riqueza de los trajes típicos de cada región del país.

-¿Un gran abanico de tesoros culturales y tradicionales?

-Digamos que es un enorme arcoíris festivo en cualquiera parte del país. Un enorme sentido del humor con valiosos caricaturistas y moneros. Ni que decir de actores y actrices que han puesto muy en alto el nombre de México con grandes películas. Yo no encuentro un pueblo que pueda competir con México en todos esos aspectos culturales.

-¿México no puede sucumbir por culpa de la 4T?

-¡Claro que no! Yo no soy un hombre que viva de la política, pero sí, me duele el sufrimiento de nuestra gente, personas que están sobreviviendo una paupérrima pobreza. ¡Nada ni nadie van a destruir a esta gran nación!!

-¿En base a qué?

-Simplemente, porque ha tenido el acierto de la espiritualidad y de la trascendencia con los dioses náhuatl que caminaban junto al pueblo, tal y como lo decía Nezahualcóyotl “Camina con amigos y no con enemigos”

-¿Cometimos el enorme error de poner de presidente a nuestro gran enemigo?

-Al pueblo se le saluda con afecto, con flores con amor y no denostando ni dividiendo todos los días desde Palacio Nacional.

-¿Cómo le hace para gozar de esa enorme estima, respeto y admiración que le prodiga la gente?

-¿Me permite que le robe su frase?...

-¿Se refiere a lo mero macho?

-Si, esa mera… A lo mero macho… ¡No lo sé!! Soy un hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo…

-El Obispo Juan Manuel Mancilla, detrás de su Mitra y sotana, es un ciudadano ¿Le gustaría que una mujer llegara a ser la primera presidenta de México?

-Para México deseo lo mejor. Estoy convencido que hay mujeres, hombres y jóvenes con mucha capacidad. México tiene muchos talentos. Que no los valoremos ni los publicitemos, forma parte de nuestra propia idiosincrasia y sicología social, pero México tiene grandes mujeres y hombres que pueden hacer el bien social.

-Antes de irme, ¿Nada es para siempre?

-Le repito, No hay mal que dure cien años ni sexenio que dure para siempre. En mi calidad de Obispo de la Diócesis de Texcoco, me acerco al pueblo como simple ser humano y un hombre de a pie. Me acerco a ellos como hermano y como un pastor y no por ello voy a perder esa esencia de humildad y sencillez. Debo servir a los míos y amigo de todos. Un Obispo está para ser juzgado y no convertirse en un juzgador, mucho menos, me he convertido en juez de mis sacerdotes, siempre, cuidando que no caigan excesos ni abusos de ningún tipo. Siempre, les hablo dentro de un clima de cordialidad, como personas pensantes y llevando por delante la palabra de Dios. Le agradezco mucho su visita y esta excelente conversación, porque para mí, no fue una entrevista sino una muy amena charla con un periodista muy inteligente y un excelente entrevistador. Dios me lo cuide y proteja siempre. Todos sus lectores reciban mi bendición.

