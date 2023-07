El aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Santiago Creel asegura que está al tanto de una investigación en su contra que se realiza desde Palacio Nacional y que próximamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer en su conferencia mañanera. En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo estar tranquilo porque no tiene cola que le pisen ni esqueletos en el clóset.

El diputado panista también criticó la intromisión del Primer Mandatario en el proceso electoral de 2024 y advirtió que no habrá piso parejo, porque además le preocupa la manera en que actúa el INE.

Creel Miranda reiteró que para él López Obrador es un “desgraciado” que perdió la gracia que le da su investidura como jefe de Estado y se ha convertido en un destructor de las instituciones.

Sobre sus aspiraciones, adelantó que ya recorrió 19 estados y aseguró que rebasa las 150 mil firmas de apoyo, que irá subiendo a la plataforma en los próximos días. Además, señaló que está dispuesto a pedir licencia si la mayoría calificada así lo decide, pero en tanto eso no suceda no “descabezará” al Congreso.

¿Cómo ha vivido los primeros días de esta contienda interna por la candidatura?

—Muy bien, he recorrido 19 estados, o sea que el paso ha sido acelerado, a veces dos estados por día, y lo he hecho además estando dos días por semana en Ciudad de México para atender la Comisión Permanente y atender las labores de la Cámara de Diputados; entonces, estoy dedicado al 100%.

¿Ha logrado encontrar este equilibrio para no descuidar el Congreso?

—Sí, porque estamos en receso. Hubiera sido imposible si estuviéramos en periodo ordinario, pero como estamos en receso y la Comisión Permanente absorbe todas las facultades del Congreso, ahí no tengo la responsabilidad de ser presidente.

¿No habrá necesidad de pedir licencia?

—He dicho que no voy a dejar descabezada a la Cámara de Diputados. Estoy dispuesto a traspasar el cargo si encontramos la vía parlamentaria para ello y si se garantiza que todas las acciones, controversias, amparos y solicitudes de atención prioritaria queden firmes. Si eso se garantiza, yo [estoy] en la mejor disposición.

En las últimas semanas usted ha sido más frontal hacia el Ejecutivo, incluso lo calificó de “desgraciado”.

—El Presidente ha tenido el ánimo de estar descalificándome, insultándome, inclusive se ha metido con mi familia y mi patrimonio, entonces yo no me voy a quedar callado y le contesto de la misma manera, y ahora sí que el que se lleva se aguanta, y además el Ejecutivo ha perdido la gracia que le da su investidura como jefe de Estado, la ha hecho un trapo porque ha dividido a los mexicanos, ha sembrado la semilla del odio, de la confrontación; se ha convertido en un destructor de instituciones, y por eso le he dicho que es un desgraciado.

¿Por qué Santiago Creel debe ser el candidato de oposición?

—Toda mi vida la he dedicado a construir instituciones y lo que este país necesita es reconstrucción, instituciones rápido y urgentemente. También requiere de reconciliación y sé dialogar, llegar a acuerdos, cumplirlos; he participado en la consolidación de las reformas más importantes de México, entonces, lo que se requiere en el país es experiencia, es seriedad, es poder hacer política de conciliación y de reconciliación.

¿Teme que por sus aspiraciones pueda enfrentar una ola de ataques desde Palacio Nacional.

—Ya están... Digamos que algunos quizá no son visibles, pero ya están haciendo las investigaciones, estoy muy al tanto de ellas, y las voy a enfrentar, ya no tardan en mencionarlas en el pódium de la mañana, y lo que no se espera el Presidente es que le voy a dar una respuesta que se va a acordar de mí.

¿De qué van esas investigaciones de las que habla?

—No lo quiero adelantar, porque no voy a hacer una profecía autocumplida.

Pero, ¿está tranquilo?, ¿no tiene cola que le pisen?

—Me dicen que me van a sacar los esqueletos del clóset y yo les digo no tengo ni clóset.

¿Cómo va con el tema de la recolección de firmas? ¿Siguen las fallas en la plataforma?

—Sí, ha habido muchos problemas, negarlos sería negar la realidad, pero afortunadamente me ha dicho quien está encargado de la recolección de firmas en todo el país que ya empiezan a fluir.

Y hablando de números, ¿cuántos apoyos tiene asegurados hasta ahora?

—Yo tengo una red construida en todo el país que con mucho rebasa el mínimo que requerimos de 150 mil. Llevo mucho tiempo en esto y tengo representación en todos los estados, y creo que los resultados van a ser muy buenos.

¿Cree que estos problemas con la plataforma restan legitimidad al proceso?

—No creo que esto deslegitime, es muy razonable porque se trata de algo nuevo que se hace por vez primera en la historia política del país.

¿Valdrá la pena la espera a que se consolide este sistema?

—Me gustaría irme mucho más rápido, pero estoy consciente de que estamos haciendo historia: no ha habido una primaria en el país nunca, una combinación de primaria y encuestas. Entonces, sí es un reto, pero el reto también es buscar ser distintos al método de las corcholatas, que transmita el deseo que tenemos de que la democracia del país prevalezca y creo que vale mucho la pena hacer ese esfuerzo.

El Presidente sigue diciendo que hay dedazo a favor de Xóchitl Gálvez, ¿qué responde?

—Ningún dedazo, el Presidente se sigue metiendo en estos procesos y no va a aprender, porque ya mostró su naturaleza autoritaria.