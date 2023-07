Alondra Méndez, campeona de karate reconocida como la número uno de este año en el ranking nacional de la Conade, es otra víctima de la falta de apoyo por parte de la institución para los atletas de alto rendimiento.

Aunque el mes pasado Alondra bañó de oro a su disciplina en los juegos nacionales del organismo, celebrados en Villahermosa, Tabasco, pide dinero en el semáforo del cruce de las avenidas Hidalgo y Reforma para cumplir su sueño de representar a México en el Campeonato Panamericano de Karate Juvenil del 20 al 27 de agosto en Chile.

“Me da mucha tristeza, porque si a las nadadoras olímpicas no las ayudan, ¿qué me espera a mí? Quiero cumplir mi sueño en el deporte y no me da vergüenza pedir dinero en la calle. La que debería avergonzarse es la persona que no nos da los apoyos porque también fue deportista y sabe lo que se siente no poder cumplir tus sueños”, dice la atleta en una plática con EL UNIVERSAL.

Es mediodía y la peleadora de 18 años camina bajo los rayos del sol, toreando el avance de motos, bicicletas y el Metrobús. A su paso botea entre coches, cuyos conductores le entregan de cinco a 15 pesos que Alondra considera muy útiles, pero no representan ni 1% de la cifra que necesita para viajar al sur.

“Soy Alondra y mi sueño es ir al Campeonato Panamericano, ¿me apoyas?”, se lee en una cartulina que decoró con fotos e información de sus redes, escrita con plumones de colores para hacerla llamativa, con la esperanza de que algún transeúnte encuentre en Facebook o Instagram los videos de cuando consiguió el oro en sus combates y le patrocine el sueño.

Se ríe y recuerda que fue pura casualidad su entrada al mundo del karate. Tomó su primera clase a los ocho años, motivada por un primo que no tenía la confianza suficiente para asistir solo. “Y desde el primer día me sentí muy feliz, sentí que mi vida iba a cambiar de una manera muy bonita y ya llevo 10 años y casi 100 medallas”, cuenta.

Alondra tiene 60 medallas de primer lugar, 20 de plata y otras de bronce, además de varios reconocimientos en categorías infantiles y juveniles fuera del mundo profesional. Hoy se mantiene en el primer lugar del ranking de su categoría en el país e invicta en el torneo nacional para calificar al Campeonato Panamericano en Santiago de Chile que es el motivo por el que pide apoyo en las calles, pues es su siguiente meta para elevar su nivel.

“Siempre hay que echarle ganas, eso me lo enseñó mi papá. No hay que darle para abajo, hay que buscar alternativas por si la cosa se pone difícil, por eso pido apoyo en el semáforo… Me pidieron casi 40 mil pesos para ir a Chile y yo no tengo apoyo del gobierno, ni de la Conade, algo tengo que hacer y ya casi llevo la mitad.

“Me pone triste. Yo no debería estar aquí, debería estar entrenando, pero no hay más que darle para adelante. Al momento, aplico para una beca, pero son como 10 mil pesos en un pago único, muy buenos, pero no son todo porque pagamos comida, uniformes, hospedaje… Muchos atletas se quedan a la mitad del camino porque la economía no les permite seguir”, explica tras aceptar que se siente frustrada, pero con ganas de continuar.

El papá de Alondra se quedó sin trabajo después de la pandemia y actualmente es repartidor de aplicación. Su mamá trabaja en un restaurante del Centro Histórico y en su tiempo libre vende quesadillas con Alondra para invertir en la preparación física y viajes de la karateca.

Hace unos meses fue convocada para ir a España al Torneo Iberoamericano, el cual rechazó porque tenía que pagar más de 30 mil pesos sólo en boletos de avión.

Alondra Méndez desea que el gobierno apoye a la Federación Mexicana de Karate, a los atletas de alto rendimiento con al menos gastos menores, pues ha visto cómo algunas compañeras dejan su sueño de ir a competencias internacionales.

“A veces pienso que por eso nunca ganamos nada. Así es el deporte en México, si tienes que ir a España porque eres la mejor y no puedes porque no tienes dinero, va la persona rankeada en el lugar 30 que sí tuvo dinero. Pero no me voy a rendir, voy a llegar a los Juegos Olímpicos”, promete.