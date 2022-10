"La 4T persigue a opositores y da fuero a amigos como Alito", critica senador Germán Martínez

Ante la alerta migratoria emitida por la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el senador del Grupo Plural Germán Martínez criticó que se persiga a los opositores y se le dé fuero a los aliados de la Cuarta Transformación.

En entrevista, el legislador sin partido aclaró que no mete las manos al fuego por nadie, pero es evidente que se le otorga inmunidad a quienes comulgan o apoyan al gobierno de Morena.

“Yo quiero ver a la Cámara de Diputados, a la cámara donde tiene mayoría Morena, seguir el proceso de desafuero como se siguió contra Cabeza de Vaca (…) lo mismo que se le hizo a Cabeza de Vaca se le debe hacer a Alito (Moreno), terminar ese proceso, a ver si es cierto que hay justicia, porque el procurador de Campeche dice que es un presunto delincuente”, remarcó.

Advirtió qué hay un pacto de impunidad con el presidente del PRI, porque “ya le encontraron colaboración, eso se llama cañonazo, eso se llama impunidad, y de eso la gente está enojada y de eso la gente está molesta”.

Germán Martínez dijo que “cuando la justicia no es pareja y a un tricolor se le salva como a Alito, y se le persigue a un azul y tiene fuero un guinda, pues ¿no que se habían acabado los fieros en la 4T? Eso dijimos al principio, que ya hasta el presidente no tenía fuero”.

“Lo digo con todas sus letras: esto de andar persiguiendo políticos puede ser, pero insisto, yo no meto las manos al fuego por fueros guindas, y lo dije por Américo Villarreal en su momento en la tribuna, ni por los fueron azules, y mucho menos por el fuero tricolor a Alito. Él es un presunto culpable, lo dice Renato Sales, el procurador morenista de Campeche, y entonces, ¿fuero tricolor a Alito?, pregunto yo, y ¿persecución a un gobernador azul y persecución en Chihuahua a otro gobernador azul? Cuando la justicia no es pareja no es justicia”, sentenció.

Sobre la orden de aprehensión contra el exgobernador García Cabeza de Vaca pidió que se le respeten sus garantías individuales y que “deduzca ante un juez de manera correcta su responsabilidad; yo no meto las manos al fuego ni por los que tienen fuero guinda ni por los que tienen fuero azul”.



* Con información de Luis Carlos Rodríguez

