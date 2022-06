Ken Salazar. Relación entre México y Estados Unidos no va a cambiar por asistencias a la Cumbre

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que al margen de quién asista o no a la Cumbre de las Américas, se mantendrá la buena relación entre ambas naciones.

En breve entrevista y al ser cuestionado sobre la organización de la Cumbre de las Américas y si ya hay confirmación de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que las relaciones entre ambos países son relaciones buenas.

"El presidente Biden y el presidente López Obrador están trabajando muy bien en muchísimas cosas y así va a seguir", dijo al término de la presentación de la Presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias.

"Y en poco tiempo se harán las decisiones, y ahora todavía en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones, todavía no sabemos quién va ir y quién no, pero lo que no va cambiar es que la relación entre México y Estados Unidos siempre será una relación buena, ambos porque somos vecinos", expuso en un hotel del Centro Histórico.

El diplomático subrayó que los vecinos vamos a trabajar en favor del pueblo de los Estados Unidos, del pueblo de México y del pueblo de las Américas.

maot