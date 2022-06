Ken Salazar le ruega a la Virgen de Guadalupe por nueva era transformadora para las Américas

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar visitó la Basílica de Guadalupe para rogarle a la Virgen de Guadalupe que ayude a todos los líderes y presidentes del Continente Americano a establecer una nueva era.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Ken Salazar dijo que visitó el santuario religioso antes de viajar a Los Ángeles, California para la Novena Cumbre de las Américas.

En este contexto, el diplomático estadounidense dijo que su ruego también va una mejor relación entre Estados Unidos y México.



“Antes de viajar a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, en la Basílica de Guadalupe le ruego a la Patrona de las Américas para que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas y la relación Estados Unidos- México“, posteó el embajador norteamericano.

Cabe recordar que se tiene previsto que este lunes arranquen los trabajos de la Cumbre de las Américas en Norteamérica, sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aún no define si acudirá o no, pues mantiene su exigencia de que se invite a todos los mandatarios del Continente y no haya exclusiones, incluidos los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Antes de viajar a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, en la Basílica de Guadalupe le ruego a la Patrona de las Américas para que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas y la relación pic.twitter.com/euzOvu64Gy — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 5, 2022

Lee también: “Educación, en riesgo por falta de evaluación”, advierten expertos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rdmd