Ken Salazar celebra los 200 años de la locomotora del bicentenario de Kansas City Southern

El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró este miércoles los 200 años de la locomotora del bicentenario de Kansas City Southern.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el embajador señaló que la locomotora representa un símbolo de esperanza para el futuro entre México y Estados Unidos.

Durante el evento Salazar resaltó la excelente oportunidad para resaltar el impacto económico de la industria ferroviaria para ambas naciones.

“Es un símbolo de esperanza sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos”, indicó.



