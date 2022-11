Luego de que se dio a conocer que Kabah canceló su participación en el mundial de futbol de Qatar porque su bandera es el respeto y la inclusión, la integrante del grupo pop y diputada del Partido Verde, Federica Quijano, respondió a las críticas de haters.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “La Calle de las Sirenas” mandó un mensaje a sus seguidores que enviaron comentarios positivos “y que conocen a Kabah y apoyaron nuestra decisión” porque el grupo “tiene una forma de ser”.

Aclaró que el grupo no fue invitado a la inauguración del mundial de Qatar, como se dijo en redes sociales: “No pongan palabras en nuestra boca que no salieron de nosotros, fuimos invitados a un fan fest a representar a México y cantarles a los mexicanos que están allá”.

“Qué fue tan fuerte como para que Kabah dijera: ‘cómo es posible que Kabah fue invitado a Qatar’. ¡Come on! No somos los primeros, hay muchísimos espacios en la fiesta mundialista en donde podemos participar como mexicanos (...).

“Lo que me sorprende en este caso fueron los mensajes, aquellos negativos, que eso sí me saca más de onda porque hay unos mensajes donde dicen: ‘Ah, hubiera ido Kabah y los hubieran castigado a latigazos jajaja, hubiera sido increíble’. ¡Qué clase de personas escribe un mensaje como ese! ¡Qué clase de persona que te está pidiendo que seas congruente y que seamos congruentes con todas las causas, no, y quiere que nos agarren a latigazos, y burlándose!

“No comparto esa forma de pensar, no comparto que violencia llame a violencia, eso es preocupante, que algunos mexicanos estén pensando en eso, más allá de todo lo que esté pasando, más allá de un mundial tan controversial, no lo comparto”, expresó en sus historia de Instagram la diputada del Verde al asegurar que “jamás iríamos a imponer nada”.

“No pretendemos ser Shakira, no se confundan. No pretendemos ser Dua Lipa. tenemos bien claro el lugar que tiene Kabah en nuestro país y ese es el que defendimos”, declaró Federica Quijano.

“Quiero aquí hacer algún énfasis en ‘apoyaron a Kabah’ porque conocen a Kabah, porque si bien Kabah es uno de los grupos pop, fue el primer grupo pop pionero en sacar una canción en donde en esa época, inclusive estaba vetada del radio porque venía una frase que decía ‘diferencia social, preferencia sexual, es humano en todo momento, miedo para aceptar que al final todos somos igual por dentro’”, expresó la legisladora por Yucatán sobre la canción “Una Ilusión”.

La también productora destacó que Kabah fue pionera en el vestuario, “rompiendo con estigmas y tabús”, porque “estábamos defendiendo un proyecto y estábamos defendiendo quiénes éramos”.

Recordó que cuando se le invitó a Kabah a cantar ante el Papa Juan Pablo II, se negaron a despintarse el cabello y lamentó que las mujeres de Qatar sean agredidas.

Como diputada del Verde, Federica Quijano declaró que trabaja contra los feminicidios: “Si tú me estás reclamando eso, no me digas vendida, no me digas cínica, no me digas groserías en las redes, empieza por respetar tú también”.

La intérprete de “Vive” admitió que para ella fue difícil no presentarse en el mundial de Qatar porque es amante del futbol y amante de los mundiales: “Y siempre quise y soñé poder estar en uno, pero no bajo estas condiciones, ya habrá tiempo para estar en algún otro y primero va mis principios, mi educación, mi congruencia y mi amor infinito”.





ed