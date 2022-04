Javier Corral apoya reforma electoral de AMLO

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, apoyó la reforma electoral que ayer presentó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Luego de escuchar en la mañanera la explicación de la Reforma Electoral, me quedé preocupado y desanimado. Al leer la iniciativa completa, me doy cuenta que es distinta a lo que hoy se anunció. Me parece realmente buena en términos generales; propuestas muy interesantes", escribió el panista en sus redes sociales.

Corral dijo que contrario de lo que se dijo, se plantea un modelo de representación proporcional más auténtico y directo, con base en 32 listas regionales. "La reducción de la cámara de diputados y sobre todo la desaparición de la lista nacional para el senado son, sin duda, aciertos".

Ayer, el Presidente presentó una nueva reforma electoral, en la que se plantea una reducción de legisladores a nivel estatal, Oples y consejeros electorales, entre otras propuestas.

Tras la propuesta el exgobernador de Chihuahua coincidió en que también es un acierto la reducción de "las legislaturas estatales, y del número de regidores en los ayuntamientos".

Sobre la renovación del INE, Corral dijo: "Un nuevo órgano electoral nacional renovado de manera completa y una legislación única en la materia, serán los temas de mayor debate, por el método de elección planteado, pero de entrada el planteamiento es muy interesante y hay que entrarle en sus méritos a la propuesta".

