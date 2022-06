Javier Coello emprenderá acción legal contra Gertz

Aunque no pide la salida de su “examigo” Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), porque es una decisión que le corresponde al Senado, el abogado Javier Coello Trejo considera que en otros sexenios por menos de 1% de los escándalos que ha protagonizado ya no estaría en el cargo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Coello Trejo afirma que Gertz Manero sigue al frente de la FGR porque le tienen confianza el presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores, pero, dijo, es una persona “orgullosa” que se está quedando sola.

El también exabogado de Emilio Lozoya Austin anunció que tomará acciones legales contra las “expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas” que realizó hacia su persona el fiscal general, quien en una conversación con el padre del exdirector de Pemex difundida la semana pasada los calificó de “bandido” y “pinche abogadete”.

“Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”, señaló el litigante.

Triste, porque afirma que le sirvió “con gran pasión y le ayudé donde más le dolía que era su hermano, un tema que la Corte ya decidió”, el litigante reta a Gertz a que le demuestre que es un bandido.

“Si él me prueba que le he robado algo, a lo mejor se lo devuelvo o que me meta a la cárcel, pero que no me diga bandido si no me lo prueba. Quiero que me explique, va a ser difícil porque es muy orgulloso, ante un juez por qué me llamó bandido”.

Añade: “Él me llama abogadete bandido, eso molesta porque, con todo respeto, si soy un bandido por qué fui su abogado, tengo sus poderes, rescaté a su hermano, entonces no puede ser que sea un bandido después de 40 años de amigos. No soy bandido, no soy pendejo, a veces me apendejo, pero no soy pendejo”.

Coello Trejo señala que los insultos del titular de la FGR en su contra, ventilados la semana pasada en diversos audios, probablemente los hizo porque “él me conoce que iba a ser difícil que pudieran detener a Emilio Lozoya”, cuando tuvo a cargo su defensa.

Revela que amigos connotados de ambos le pidieron que entregara a la FGR a Emilio Lozoya, quien estuvo refugiado en el puerto de Málaga, España.

