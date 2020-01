En su estado de salud actual, a Irving Juanico Vázquez se le detectó mononucleosis infecciosa, una afección en los pulmones que regularmente se da en los niños pero que le afectó porque su sistema inmunológico está debilitado.

Se espera que reaccione en los próximos días, cuando se analice si se le pueden retirar los servicios de asistencia respiratoria; el joven sigue sedado y será hasta dentro de dos semanas cuando se pueda determinar si cambia la gravedad de su condición. La familia confía en que puede escucharlos desde su condición.

“La bacteria atacó todo, todo, entonces los órganos de mi hermano están en el 50% de funcionamiento. Sigue sedado pero puede escuchar, está como dormidito. Los doctores nos dicen que debemos ser súper pacientes, porque todo será muy lento. Si todo mejora, será como en tres o cuatro semanas cuando salga de terapia intensiva, pero hasta que el doctor nos autorice el traslado, sabremos”, dijo Elizabeth en entrevista telefónica desde Guerrero.

Empresas, autoridades y vecinos se activaron para apoyar a Irving Juanico, estudiante de maestría que se encuentra hospitalizado en Marsella, Francia desde el pasado 25 de diciembre a causa de una bacteria que adquirió en Europa.

“No nos va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que hicieron por nosotros”, señaló la familia.

Tras darse a conocer el caso de Irving Eduardo, una empresa contactó a la familia y les ofreció apoyo económico para continuar con el tratamiento de Irving, el apoyo que han recibido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , del Consulado de México en Francia y más recientemente del gobierno del estado de Guerrero y de la empresa de seguros que finalmente respondió.

“UNAM y Consulado nos están apoyando desde el principio, el seguro nos llamó y nos dijo que ya se iba a hacer cargo de lo que cubre el seguro de mi hermano; también el gobernador nos envió bendiciones para nuestra familia y nos dijo que contamos con su total apoyo, también de Chilpancingo”, explicó Elizabeth Juanico.

“Una empresa mexicana se acercó con nosotros para apoyarnos en lo económico, aún estamos en diálogo y queremos mantenerlo así. Se han portado muy amables y creemos que lo están haciendo de todo corazón y que van a responder”.

A través de un video que publicaron sus familiares en la página de Facebook Fuerza Irving, Elizabeth Juanico, hermana mayor del joven de 25 años de edad y quien ha coordinado los esfuerzos para recaudar fondos para el tratamiento del estudiante en Francia, pidió que se suspendan los donativos por el momento para evitar que se piense que la familia esté lucrando con los apoyos o que estén abusando.

El recurso que se ha obtenido hasta el momento, adelantó Elizabeth, se utilizará para sufragar los gastos de la estancia en Marsella de Verónica y Virginia, hermana y madre del joven, la hospitalización que se calcula podría ser de un mes y otro mes de rehabilitación para el estudiante de la maestría en Energía por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

“Por lo tanto y porque no queremos abusar de todo su apoyo, les agradecemos de todo corazón todo lo que han hecho por nosotros, queremos pedirles que se suspendan los donativos porque si vamos a contar con esta ayuda, no queremos abusar de su confianza. No piensen que vamos a lucrar con la situación que estamos viviendo. Queremos hacer esto totalmente transparente y por el momento, vamos a suspender los donativos”.

Desde el pasado 25 de diciembre, el joven Irving tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de infectarse con la bacteria meningococo y desarrollar una púrpura fulminante, enfermedad de rápida evolución que se desarrolla a partir de la infección y ocurre cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo.

Lo que sí es que continuarán con actividades para recaudar fondos, como la organización de rifas de los artículos que han recibido en donación: una pantalla, cuadros, perfumes y un tratamiento de ortodoncia que donó un dentista local.

Su familia, originaria de Chilpancingo, Guerrero, ha organizado la venta de productos como roscas de Reyes, así como novenarios y ceremonias religiosas para orar por la sanación del estudiante.

Consiguieron donaciones de material y ayuda para elaborar, trasladar y vender las roscas. De acuerdo con lo que publicaron en la página Fuerza Irving, las roscas se vendieron todas y con el material que quedó, familiares y amigos elaboraron helados que regalaron el Día de Reyes, así como leche y chocolate que regalaron en el Hospital General de Chilpancingo.

En otras acciones de solidaridad, el consulado Honorario de México en Marsella, así como integrantes de la comunidad mexicana, organizaron un concierto en esa ciudad el próximo 11 de enero en el cual se presentarán diversos músicos para deleitar al público. La entrada no tendrá ningún costo, el fin de dicha actividad es recaudar fondos para Irving Eduardo.

“Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. A toda la gente que no nos conoce y se preocupan por Irving como si fuera un familiar. Somos más los buenos. Sigamos siendo solidarios, nosotros somos un caso de tantos, por eso debemos apoyarnos siempre que podamos, si no es económico, con una oración”, pidió Elizabeth.