Irreductibles de Morena vulneran al INE: PAN, PRD y PRI

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados advirtieron que la lista de temas irreductibles de Morena en torno a la reforma electoral “vulnera al Instituto Nacional Electoral (INE)”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Romero, Luis Espinosa y Rubén Moreira adelantaron que PAN, PRD y PRI ya trabajan en su propia lista de temas, que no estarán sujetos a negociación, la cual presentarán esta semana de manera oficial.

PAN y PRD señalaron que este nuevo diálogo podría marcar el reencuentro de la alianza legislativa Va por México, a fin de superar “el trago amargo” que les dejó el apoyo del tricolor a la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles.

Este lunes, El Gran Diario de México dio a conocer que, aunque están dispuestos a negociar, los diputados de Morena tienen una lista de “irreductibles”, entre los que se encuentra reducir el costo del INE, elección de consejeros mediante voto ciudadano, disminución de salarios de consejeros, reducir número de consejeros, bajar cifra de diputados federales, transparentar financiamiento a partidos políticos y dar certeza a las acciones afirmativas.

Al respecto, los opositores explicaron que el principal tema en el que no cederán es en modificaciones constitucionales para cambiar el método de elección de consejeros y tampoco la reducción en su número.

El líder del PAN advirtió que “para nosotros atentar contra el INE, contra el Tribunal Electoral o contra los OPLEs son nuestros irreductibles”; el coordinador tricolor advirtió que “no iríamos en nada que vulnere la autonomía del INE o del tribunal, o sea, que no les quiten juntas locales, que no reduzcan funciones, que no modifiquen su composición”, mientras que el líder del sol azteca en San Lázaro detalló que PRI, PAN y PRD ya están delimitando los temas en que no podrían acompañar ninguno de los tres en materia electoral.

Los tres afirmaron que el nuevo acuerdo entre PRI, PAN y PRD podría representar el resurgimiento de la coalición.

“Lo demostraremos con hechos y no palabras”, declaró el perredista. “Nadie puede negar que hemos pasado por un trago muy amargo, pero yo confío en que retomaremos el trabajo”, agregó Romero Herrera.

“Nunca hemos suspendido el diálogo con el PRD y con el PAN, aseveró Moreira.