Intelectuales y académicos piden a AMLO "diálogo y no división" ante el Covid-19

Académicos, intelectuales y exsecretarios de Salud pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador "diálogo y no división", para que el plan de emergencia funcione para enfrentar al coronavirus, salvar vidas, salvar a la economía y con ello a millones de empleos.

Los firmantes advierten que “no hay austeridad que valga” para lo principal: dotar de equipo y protección a la tarea principal, que es salvar vidas.

Es falso, aseguraron, que exista una división entre el plan del presidente y el de los empresarios, o que la sociedad esté partida en dos. Hay muchas más opciones y propuestas, reducirlas a dos esa “es una falacia que estorba y que niega la diversidad real de la República”, por lo que pidieron sean atendidas todas las posturas, diagnósticos y propuestas.

En carta enviada al presidente López Obrador, los firmantes hicieron ver que atender las vertientes sanitaria, económica y laboral son igualmente urgentes, pero la prioridad número uno es dar al personal de salud recursos, espacios, instrumentos e insumos “para ejecutar la principal tarea de todas: salvar vidas” pues arriesgan la suya.

“No hay austeridad que valga ante esta emergencia que rebasa cualquier límite conocido y por eso, el apoyo a la primera línea de batalla contra el Covid-19 no debe posponerse más. Sin pretextos ni disculpas ésta es la primera y principal responsabilidad del gobierno federal”.

Así, “todos los recursos al personal de salud que salvará nuestras vidas” expusieron en el escrito los exsecretarios de Salud federal Julio Frenk, Salomón Chertorivski, José Narro, el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, el ex canciller Jorge Castañeda y el escritor Nicolás Alvarado.

En el documento, los firmantes destacaron tres errores del Presidente: pretender que hay una división social en dos partes; separar la estrategia económica de la sanitaria y asegurar que se crearán nuevos empleos, sin proteger a los que ya existen.

Por eso pidieron “coherencia entre la directriz sanitaria y la política económica” con un plan de cero despidos. Diálogo nacional genuino y un plan que nos incluya a todos, los pobres sí, en primer lugar, los trabajadores que son la columna vertebral de la sociedad y la economía, y al resto del país”.

Consideraron un “grave error del discurso presidencial” separar la política económica de las directrices sanitarias, pues “la política económica de la emergencia consiste en crear las condiciones para que la mayor cantidad de mexicanos nos quedemos en casa”.

Respecto a la política para preservar el empleo formal que el informal, valoraron que “sería un error apostar a la creación de empleos futuros, en lugar de defender los empleos realmente existentes.

“Salvar al empleo significa salvar la economía que tenemos y la que puede impulsar una rápida recuperación después”, destacaron.

La carta fue publicada en la plataforma change.org el domingo y hasta ayer ya había acumulado casi 8 mil firmas.

cev