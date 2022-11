Este viernes se llevó a cabo la audiencia sobre la demanda de Sabina Berman contra Grupo Salinas para exigir una indemnización tras haber sido despedida en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Ambas partes no lograron llegar a un acuerdo, por lo que el proceso continuará las siguientes semanas.

La escritora señaló que inicialmente Grupo Salinas negó que ella hubiera trabajado para la televisora.

De acuerdo con Berman, en la audiencia, los representantes legales de Grupo Salinas aceptaron que Berman trabajó 14 años en TV Azteca. También, que en ese periodo no le pagaron al IMSS ni le dieron vacaciones.

La escritora trabajó para TV Azteca, parte de Grupo Salinas, de mayo 2007 a febrero 2020.

Sin embargo, ahora la empresa señaló que no fue despedida, sino que renunció.

"He presentado una docena de tuits y Tik Toks donde Ricardo Salinas, dueño del Grupo, alardea que 'la corrí', 'la despedí', 'la largué'. Y ellos a su vez no han presentado mi supuesta renuncia, porque por fuerza es una falsificación --y eso es un delito", señaló Sabina Berman a EL UNIVERSAL.

Durante ese periodo de 14 años, la también columnista realizó un programa semanal, sin ninguna semana de interrupción, que inicialmente se llamó "Shalalá". Luego cambió de formato y nombre, a "Berman, otras historias".

Tras la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19 en 2020, el Gobierno de México ordenó que los trabajadores no se reunieran en espacios cerrados para evitar contagios.

Sin embargo, la escritora expuso que Grupo Salinas exigió a sus más de 150 mil empleados de todas las áreas a seguir trabajando de manera presencial.

Después, apuntó que, de acuerdo con los ejecutivos de la televisora, se negó a trabajar presencialmente por tres razones: no poner en peligro a su persona; no arriesgar al resto de los trabajadores y no propagar el virus a la población.

Así se lo comunicó a la jefa de la Barra de Opinión de TV Azteca, Adriana Delgado, a quien le ofreció hacer los programas por zoom.

Tras la solicitud, Berman refirió que Delgado le notificó su despido. La escritora replicó verbalmente y después por escrito a fin de que cumplieran con la indemnización que debían darle por ley.

Sin embargo, Grupo Salinas no ha querido pagar una indemnización, por lo que Berman interpuso una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ante la presidenta de la Junta Especial 2, la licenciada Ariadna Esperanza Aline Herrera Gutiérrez.

maot