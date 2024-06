Este martes, se lleva a cabo la mesa de trabajo entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

De manera paralela, los maestros que integran la CNTE inician un mitin en la plancha del Zócalo capitalino, quienes exigen atención a sus demandas con pancartas, consignas y denuncias.

En las inmediaciones de Palacio Nacional, instalaron un templete en el cual, distintos oradores participan a la par que se desarrolla la mesa de trabajo con el Ejecutivo Federal.

“Que nos cumpla sus promesas, lo único en que avanza el gobierno, es en sus megaproyectos”, aseguró un maestro de la CNTE.

Una integrante de la Coordinadora Nacional reiteró que el actual gobierno “parece que no tiene la intención de dar solución a las demandas de los maestros”.

AMLO y CNTE realizan mesa de trabajo en Palacio Nacional

“Hay una esperanza que nos den una respuesta favorable a los planteamientos de la CNTE”, afirmó Héctor Torres Solano, secretario general de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Junto con una comisión Torres Solano ingresó a Palacio Nacional a fin de participar en una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En breve entrevista, el docente aseguró que esperan una respuesta del titular del Ejecutivo sobre sus demandas laborales como la derogación completa de la reforma educativa de 2013 y sobre la reforma a la Ley del ISSSTE.

“Esperamos que sea una reunión muy positiva, tenemos esa esperanza que si se atienda”.

El maestro guerrerense dijo que desconocía la molestia del Presidente por agresión con piedras y palos a Palacio Nacional de presuntos maestros de la CNTE ocurrida la semana pasada.

Descartó que esto influya en las mesas de negociación. “Siento que no, si no ya se hubiera cancelado la mesa, no nos han dicho nada, la mesa sigue en pie, venimos por una respuesta”

Distintos oradores participan en el mitin que lleva a cabo la CNTE, donde se dieron cita decenas de maestros.



Distintos oradores participan en el mitin que lleva a cabo la CNTE, donde se dieron cita decenas de maestros.





