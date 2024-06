Que las escuelas estén funcionando bien, que los desayunos escolares sean extensivos para el nivel de secundaria, que las necesidades de mobiliario sean atendidas, al igual que los problemas de infraestructura que se presentan en algunos planteles, como en los de la Ciudad de México, fueron algunas de las exigencias que realizó el secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández.

Finalizada la marcha que realizaron este viernes unos 800 docentes de esa sala magisterial, del Ángel de la Independencia a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, el líder centista aseguró que, hasta el momento, ha habido algunas respuestas con el gobierno federal, unas incompletas y otras insatisfactorias.

Hernández, director de la escuela primaria Centauro del Norte, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, dejó en claro que la lucha centista y el paro indefinido de labores continuarán en los próximos días.

“Esta lucha continúa que decimos con mucha claridad no se levanta el plantón hasta que no tengamos también la mesa para Chiapas, hasta que no tengamos la respuesta para las demás acciones y nuestras instancias como se ha señalado definirán en qué momento y bajo qué procedimientos continuaremos esta lucha en otra etapa”, expresó.

Dijo que la CNTE buscará reunirse con la jefa electa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada: “Como trabajadores de la educación, como maestros, como maestras, nos interesa mucho reunirnos con la jefa de Gobierno electa para la Ciudad de México. Nos interesan mucho también los programas, las actividades que benefician a nuestros alumnos, a sus padres y a nuestros propios compañeros”.

